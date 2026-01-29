La tensión con China terminó con la diplomacia de los pandas y dejó a Japón sin estos osos

El panda gigante Lei Lei come bambú en el Jardín Zoológico de Ueno en Tokio, Japón. Foto: EFE - SOICHIRO KORIYAMA

Los dos últimos pandas gigantes que permanecían en Japón, los gemelos Xiao Xiao y Lei Lei, llegaron este miércoles a China tras finalizar el acuerdo bilateral de cooperación que regulaba su cesión, confirmaron fuentes oficiales chinas.

Según informó la Asociación China para la Conservación de la Vida Silvestre en su cuenta oficial de WeChat -semejante a Whatsapp, censurada en China-, los animales arribaron de madrugada a la ciudad de Chengdu, en la provincia suroccidental de Sichuan, de acuerdo con lo estipulado en el convenio de cooperación entre ambos países.

Posteriormente, fueron trasladados a la base de Ya’an del Centro Chino de Conservación e Investigación del Panda Gigante, donde han iniciado el periodo de cuarentena y observación sanitaria.

Xiao Xiao y Lei Lei, nacidos en junio de 2021 en el zoológico de Ueno, en Tokio, son hijos de los pandas Bili y Xiannü, enviados a Japón en 2011 en el marco de los programas de cooperación internacional impulsados por Pekín.

Durante la vigencia del acuerdo, Japón acogió el nacimiento de tres crías, incluida Xiang Xiang, que regresó a China en febrero de 2023.

Las autoridades chinas señalaron que expertos veterinarios fueron desplazados previamente a Japón para colaborar con sus homólogos nipones en los preparativos del traslado, y que cuidadores de ambos países acompañaron a los animales en el mismo vuelo.

El regreso de los gemelos deja a Japón sin pandas por primera vez desde 1972, cuando la llegada de los primeros ejemplares al zoo de Ueno simbolizó la normalización de las relaciones diplomáticas entre Tokio y Pekín.

La salida de los animales se produce en un contexto de tensiones bilaterales, marcado por desacuerdos políticos y de seguridad, que han generado incertidumbre sobre un eventual envío de nuevos pandas al archipiélago.

En este contexto, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, subrayó esta semana el fuerte vínculo emocional que existe en Japón con estos animales y afirmó que China “da la bienvenida al público japonés para que visite China y vea pandas”.

China mantiene la propiedad de todos los pandas cedidos en el extranjero, una práctica conocida como ‘diplomacia del panda’, utilizada durante décadas como instrumento de acercamiento cultural y diplomático.

La despedida de los pandas

Un total de 4.400 ganadores de una lotería en línea pudieron despedirse por turno de los mamíferos. Otras muchas personas se reunieron cerca del zoológico, y lucieron con orgullo ropa, bolsos y peluches con la imagen de los pandas.

“Creo que ver pandas puede ayudar a crear vínculos con China. Por eso me gustaría mucho que volvieran a Japón”, afirmó Gen Takahashi, de 39 años, que acudió al zoológico con su esposa y su hija de dos años.

