La Unión Europea y Naciones Unidas buscan mitigar la crisis que vive Afganistán

La Comisión Europea presentará este martes un paquete de ayuda de emergencia a Afganistán y países vecinos de unos 1.000 millones de euros (unos 1.160 millones de dólares) para contribuir a evitar una crisis humanitaria. “Debemos hacer todo lo que podamos para evitar un enorme colapso humanitario y socioeconómico en Afganistán”, señaló en un comunicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La funcionaria explicó que la Unión Europea (UE) ya ha puesto claramente de manifiesto las “condiciones para cualquier compromiso con las autoridades afganas, incluido el respeto de las derechos”. No obstante, agregó que el “pueblo afgano no debe pagar el precio de las acciones de los talibanes. Es por eso que el paquete de apoyo afgano es para el pueblo afgano y los vecinos del país que han sido los primeros en brindarles ayuda”.

El paquete incluye una provisión de 300 millones de euros ya aprobados por la UE, y también ayudas suplementarias especializadas para acciones como vacunación, acogida, protección de la población civil y respeto a los derechos humanos. Estos recursos estarán destinados a apoyar directamente a la población local y se canalizarán a organizaciones internacionales que ya actúan en esas regiones.

La ayuda global de la UE al desarrollo en Afganistán, en tanto, permanece congelada, apuntó la Comisión Europea. La UE tiene cinco criterios básicos para retomar las relaciones con el nuevo gobierno afgano, y en su nota de este martes recordó que esos objetivos “deben cumplirse antes de que se pueda reanudar la cooperación regular para el desarrollo”.

Así, para que se retome la cooperación con la UE los talibanes deben respetar los derechos humanos fundamentales, en particular los derechos de las mujeres, el gobierno afgano debe ser inclusivo y debe permitir el acceso a la ayuda humanitaria, entre otras cuestiones.

La necesidad de ayuda humanitaria a Afganistán es tema de una reunión extraordinaria del G20 organizada este martes por el gobierno de Italia. Por ora parte, representantes de los talibanes, la UE y Estados Unidos iniciaron este mismo martes una ronda de conversaciones en Doha, Catar, como parte del esfuerzo diplomático por sacar a Afganistán de su aislamiento internacional.

Justamente hoy, a través de una videoconferencia, los líderes y los ministros del G20 discutirán la propuesta de las Naciones Unidas de destinar recursos para mitigar la crisis humanitaria que se vive en Afganistán, teniendo presente que el país asiático dependía en un 75% de la ayuda extranjera antes de la toma del poder de los talibanes, y desde entonces, los fondos han sido congelados por Estados Unidos. “Respetando el derecho y los principios internacionales, tenemos que encontrar formas de inyectar liquidez a la economía para que la economía no colapse. Si no actuamos y ayudamos a los afganos a capear esta tormenta, y lo hacemos pronto, no solo ellos, sino todo el mundo, pagarán un precio muy alto “, afirmó António Guterres, secretario general de la organización internacional. A su parecer, los fondos se pueden inyectar a través de fondos fiduciarios de la ONU o a través de otros instrumentos.

Frente a la reunión del G20, organizada por Mario Draghi, primer ministro de Italia, Rusia organizó una conferencia entorno a Afganistán para el 20 de octubre, a la que han sido invitados Pakistán, India e Irán. Este último también está organizando un foro por su cuenta.

En lo que respecta a la reunión de Naciones Unidas, en esta no se discutirá el reconocimiento de los talibanes. Al contrario, el debate se centrará en cómo hacer llegar la ayuda sin respaldar el nuevo régimen. Sin embargo, Amir Khan Muttaqi, ministro de Relaciones Exteriores, aseguró: “La comunidad internacional debe comenzar a cooperar con nosotros. Con esto podremos frenar la inseguridad y al mismo tiempo con esto podremos involucrarnos positivamente con el mundo”.

