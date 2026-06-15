Las claves del acuerdo que anunciaron Irán y Estados Unidos

Viajeros iraníes en un autobús público pasan junto a una enorme valla publicitaria antiestadounidense que hace referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al estrecho de Ormuz en la plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 2 de mayo de 2026. Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

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Estados Unidos e Irán han llegado a un acuerdo preliminar para cesar las hostilidades durante 60 días y reabrir el estrecho de Ormuz, con lo que allanan el camino para futuras conversaciones que podrían poner fin definitivamente a su guerra de meses de duración.

El texto completo del acuerdo no se ha publicado. Pero los detalles que están saliendo a la luz sugieren que algunas de las cuestiones más difíciles, como el futuro del programa nuclear iraní, se han dejado para futuras rondas de negociaciones.

El marco de acuerdo compromete a Estados Unidos a comenzar a retirar su bloqueo naval sobre Irán, mientras que Irán retirará las minas del estrecho de Ormuz y reabrirá esta vía marítima vital para el transporte, según funcionarios que han sido informados sobre el documento. En la práctica, eso devolvería la situación al statu quo de finales de febrero, cuando empezó la guerra.

Esto es lo que hay que saber.

¿Quién anunció el acuerdo?

Estados Unidos e Irán, junto con Pakistán, que ha desempeñado el papel de mediador, dijeron el domingo que se había alcanzado un acuerdo, aunque utilizaron diferentes términos para describirlo.

El presidente Donald Trump dijo en una publicación en redes sociales que “Este Gran Acuerdo traerá Paz y Seguridad a toda la Región”. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán describió el acuerdo como un “memorando de entendimiento”.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dijo que Estados Unidos e Irán se habían comprometido a una “cesación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano”, un punto que también destacaron los funcionarios iraníes. Los combates estallaron en Líbano entre Israel y Hezbolá, la milicia respaldada por Irán, poco después de que comenzara la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, y han sido un punto clave de discordia en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Ni Israel ni Hezbolá, las dos partes beligerantes en Líbano, son parte del acuerdo entre Estados Unidos e Irán. No está claro cómo afectará su acuerdo a los combates allí, aunque el lunes los funcionarios israelíes rechazaron la idea de cualquier retirada militar de Líbano.

¿Cuál es el calendario?

Estados Unidos e Irán parecen haber acordado un marco en varias fases que implicará negociaciones más largas.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, declaró a la televisión estatal que los compromisos de Irán en virtud del acuerdo —que no detalló por completo— comenzarían el viernes, cuando está previsto que el acuerdo se firme formalmente en Ginebra.

A partir de ahí, Estados Unidos e Irán cesarán las hostilidades durante al menos 60 días para permitir que las negociaciones resuelvan las cuestiones pendientes. Sharif dijo que los mediadores “sentarían las bases para las conversaciones técnicas” en una serie de reuniones esta semana.

Gharibabadi dijo que el programa nuclear de Irán —un asunto crítico sin resolver— estará entre los que se discutirán en la próxima ronda de negociaciones.

¿Y qué pasa con el estrecho de Ormuz?

Antes de la guerra, alrededor de una quinta parte del suministro mundial de petróleo transitaba por el estrecho de Ormuz, que fue cerrado de hecho por Irán durante los combates, lo que provocó un aumento de los precios mundiales de la energía.

Trump dijo el domingo en redes sociales que el estrecho volvería a abrirse al tráfico comercial el viernes, e insinuó que Irán retiraría las minas de esta vía marítima crucial. También dijo que había ordenado el fin inmediato del bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes, que comenzó a mediados de abril con el objetivo de bloquear el flujo de petróleo iraní.

En una entrevista con The New York Times, el presidente dijo que el estrecho estaría “libre de peajes de forma permanente” en virtud del acuerdo marco, con lo que volvería a la situación en la que estaba antes de la guerra.

El anuncio de Trump sobre el estrecho provocó que el precio del crudo Brent, el referente mundial del petróleo, cayera casi un 5 por ciento hasta situarse en torno a los 83 dólares el barril.

Las autoridades iraníes no han hecho comentarios sobre los detalles del acuerdo.

¿Qué pasa con el programa nuclear de Irán?

El acuerdo preliminar deja sin resolver la cuestión del programa nuclear de Irán. Gharibabadi, viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, dijo que “los asuntos nucleares” estarían entre los temas que se debatirán durante la próxima ronda de negociaciones.

Según comentarios anteriores de funcionarios y diplomáticos estadounidenses, hay cuatro puntos principales de negociación para esas conversaciones: cuánto tiempo puede suspender Irán el enriquecimiento de uranio, el futuro de las reservas actuales de uranio enriquecido de Irán, el destino de las instalaciones nucleares iraníes y las futuras inspecciones del programa nuclear de Irán.

Trump lleva tiempo diciendo que Irán debe reducir sus reservas de uranio altamente enriquecido, que Estados Unidos e Israel temen que pueda usarse para fabricar un arma nuclear. Los líderes iraníes han mantenido durante años que no tienen intención de fabricar un arma atómica.

En la entrevista con el Times, Trump admitió que no se había llegado a ningún consenso. Dijo que Estados Unidos e Irán estaban negociando el periodo de tiempo durante el cual Irán se comprometería a suspender su enriquecimiento de uranio. Según el acuerdo que se busca, dijo, Irán se vería limitado a enriquecer uranio para “fines no militares”.

¿Qué pasará con los activos congelados de Irán?

También quedó pendiente el destino de miles de millones de dólares en activos iraníes congelados, de los cuales unos 25.000 millones están bloqueados en cuentas en el extranjero debido a sanciones internacionales muy antiguas.

Según Gharibabadi, el levantamiento de las sanciones se abordará en futuras negociaciones.

En la entrevista del domingo, Trump volvió a insistir en que Teherán no conseguiría la liberación de sus activos congelados ni recibiría ningún alivio de las sanciones hasta que cumpliera sus compromisos.

¿El acuerdo pondrá fin a los combates en Líbano?

Irán ha insistido en que cualquier acuerdo de paz debe incluir a Líbano, mientras que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha tratado de separar ambos conflictos y conservar la libertad de atacar a Hezbolá.

Irán y Pakistán dijeron que el acuerdo preliminar anunciado el domingo incluía el compromiso de poner fin a las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano.

Pero como ni Hezbolá ni Israel son parte del acuerdo, hacer cumplir ese compromiso dependería de la capacidad de Estados Unidos para obligar a Israel a reducir su campaña militar y de la cooperación de Irán para frenar a Hezbolá. Tampoco estaba claro hasta qué punto Irán y Estados Unidos esperan que Israel reduzca sus operaciones militares.

El lunes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo en un comunicado que las fuerzas israelíes permanecerán en la franja de territorio libanés que han tomado y ocupado desde que comenzó la guerra.

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