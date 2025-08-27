Las falsificaciones de los Labubus pueden ser un riesgo para la seguridad

Autoridades alertan: los falsos “Lafufus” pueden contener químicos peligrosos y piezas que ponen en riesgo a los niños. Foto: EFE - CLEMENS BILAN

La demanda mundial de Labubus, los feos pero simpáticos muñecos de felpa con forma de elfo que adoptan famosos como Rihanna, Kim Kardashian y David Beckham, ha provocado una avalancha de falsificaciones que revelan un lado oscuro y peligroso del negocio de los juguetes.

Los imitadores se conocen como Lafufus, presumiblemente por su naturaleza falsa, y también tienen fans que forman una subcultura de la moda más amplia. Pero las falsificaciones han alarmado a compradores, organismos de protección del consumidor y funcionarios de aduanas de...