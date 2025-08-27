No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Las falsificaciones de los Labubus pueden ser un riesgo para la seguridad

Los Lafufus, falsificaciones de los muñecos de peluche con forma de elfo, pueden ser un riesgo porque su fabricación y procesos no tienen controles, por lo que las autoridades de distintos países lanzan advertencias.

Ephrat Livni | The New York Times
27 de agosto de 2025 - 06:10 p. m.
Autoridades alertan: los falsos “Lafufus” pueden contener químicos peligrosos y piezas que ponen en riesgo a los niños.
Foto: EFE - CLEMENS BILAN

La demanda mundial de Labubus, los feos pero simpáticos muñecos de felpa con forma de elfo que adoptan famosos como Rihanna, Kim Kardashian y David Beckham, ha provocado una avalancha de falsificaciones que revelan un lado oscuro y peligroso del negocio de los juguetes.

Los imitadores se conocen como Lafufus, presumiblemente por su naturaleza falsa, y también tienen fans que forman una subcultura de la moda más amplia. Pero las falsificaciones han alarmado a compradores, organismos de protección del consumidor y funcionarios de aduanas de...

Por Ephrat Livni | The New York Times

