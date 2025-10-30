FAR continua con la masacre: denuncian el asesinato de 38 civiles desarmados en Sudán

Imagen de referencia. Solo entre el 26 y 27 de octubre de 2025 2.000 civiles desarmados fueron asesinados por las FAR en la ciudad de El Fasher. Foto: EFE - MARWAN MOHAMED

La Red de Médicos de Sudán denunció este jueves que la milicia paramilitar conocida como las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) asesinó a 38 civiles que estaban desarmados en el estado de Kordofán Norte, en Sudán.

La localidad donde ocurrieron los hechos es conocida como Umm Dam Haj Ahmed. Esta zona es clave porque conecta Darfur (un estado que está controlado por las FAR) con Kordofán Norte.

Las acciones de la milicia son una política sistemática de “asesinatos selectivos por motivos de identidad”, aseguró la organización denunciante. Además, calificó el hecho como un acto “bárbaro”.

“Este no es un incidente aislado, sino la continuación de una campaña de limpieza étnica y genocidio que las FAR perpetran contra civiles inocentes”, añadió la Red de Médicos de Sudán.

La masacre se da en “un vergonzoso silencio internacional y la complicidad de organizaciones que se limitan a expresar ‘preocupación’ mientras la sangre sudanesa se derrama a diario”, agregó la organización.

¿Qué está pasando en Sudán?

Esta noticia surge en el contexto de la guerra sudanesa que estalló en 2023. Los bandos son el general Abdel Fatah al Burhan, comandante del ejército regular y líder de facto del país desde el golpe de Estado de 2021, y el general Mohamed Daglo, al frente de las FAR.

No obstante, previo a la barbarie que vive la población del país, Sudán ya estaba sumido en una profunda crisis política, en la que ocurrían de forma constante conflictos armados.

Un ejemplo de esto fue el periodo en el que el exlíder autoritario, Omar Al Bashir, estuvo en el poder tras hacer un golpe de Estado en 1989. Se mantuvo hasta 2019. Su gobierno dejó cientos de víctimas.

Cabe destacar que esta semana las FAR lograron tomar una ciudad que es estratégica para el control de Darfur (El Fasher).

Según Hiba Morgan, quien informó a Al Jazeera sobre la situación desde Jartum, explicó la importancia del hecho. “Lo que esto significa es que las FAR tienen más autonomía en la región occidental”, recalcó Morgan. Además, esto podría implicar una “separación” de Darfur del resto de Sudán, añadió.

En medio de la ofensiva en EL Fasher, las Fuerzas Conjuntas, una coalición de grupos armados aliados del ejército de Sudán, acusaron el martes 28 de octubre a las FAR de haber “ejecutado a más de 2.000 civiles desarmados” en dos días.

El día siguiente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró estar conmocionada por el anuncio de más de 460 muertos en un hospital de aquella ciudad.

La OMS “está consternada y profundamente conmocionada por las informaciones sobre la trágica muerte de más de 460 pacientes y acompañantes en la Maternidad Saudita de El Fasher, en Sudán, tras los recientes ataques y secuestros de personal de salud”, indicó el jefe de la agencia de la ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la red social X.

Hasta ahora, las organizaciones internacionales, que tiene fines humanitarios, reportaron que el hambre alcanza niveles catastróficos en la ciudad invadida y que la guerra ha dejado más de 12 millones de personas desplazadas donde, al menos, 30 millones de habitantes necesitan ayuda humanitaria.

