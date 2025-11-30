Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Mundo
Más Países
30 de noviembre de 2025 - 08:41 p. m.

Las inundaciones en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka dejan más de 900 muertos

El balance de las catastróficas inundaciones que golpearon en los últimos días a Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka aumentó este domingo y las autoridades reportaron más de 900 muertos y cientos de desaparecidos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Agencia AFP

Unidad de Video

Conoce más

Temas Relacionados

Indonesia

Tailandia

Sri Lanka

900 muertos

inundaciones en Indonesia

inundaciones

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.