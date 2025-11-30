30 de noviembre de 2025 - 08:41 p. m.
Las inundaciones en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka dejan más de 900 muertos
El balance de las catastróficas inundaciones que golpearon en los últimos días a Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka aumentó este domingo y las autoridades reportaron más de 900 muertos y cientos de desaparecidos.
