Las negociaciones en Catar entre Israel y Hamás van a tomar tiempo, ¿por qué?

Catar afirmó este martes que las conversaciones en curso para alcanzar un acuerdo de tregua en Gaza entre Israel y Hamás requerirán “tiempo”, tras el optimismo expresado la víspera por el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un posible avance.

Las negociaciones indirectas entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás comenzaron el domingo en Doha, con el objetivo de lograr un alto el fuego tras 21 meses de un devastador conflicto.

Este martes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar, que interviene como mediador, indicó que los encargados de la mediación están hablando “por separado” con las dos delegaciones “para establecer un marco para las discusiones”. “Puedo decirles que necesitamos tiempo para ello”, subrayó.

El lunes, en un encuentro entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense negó que haya algún “obstáculo” en las negociaciones.

“Creo que las cosas van muy bien”, dijo el republicano a los periodistas, cuando le preguntaron qué impedía alcanzar un acuerdo de paz en Gaza.

Trump también expresó su confianza en que Hamás esté dispuesto a poner fin al conflicto. “Quieren reunirse y quieren obtener ese cese al fuego”, dijo.

La tercera visita de Netanyahu desde el regreso al poder de Trump tuvo lugar en un momento crucial, en el que el mandatario estadounidense espera aprovechar el impulso de la reciente tregua entre Israel e Irán.

El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, tiene previsto unirse a las conversaciones en Catar esta semana.

El dirigente israelí se mostró más cauteloso sobre la paz y descartó la creación de un Estado palestino, insistiendo en que Israel “siempre” mantendrá el control de la seguridad en Gaza.

“Más tiempo”

Las conversaciones “continúan tratando sobre los mecanismos de puesta en marcha” de un acuerdo, “en particular, las cláusulas relativas a la retirada [israelí] y a la ayuda humanitaria” para la Franja de Gaza, indicó por su parte una fuente palestina próxima a las negociaciones.

Según fuentes palestinas, la propuesta estadounidense prevé un alto el fuego de 60 días, durante el que Hamás liberaría a 10 rehenes israelíes vivos y entregaría varios cadáveres de secuestrados, a cambio de la excarcelación de presos palestinos en Israel.

Según fuentes palestinas, Hamás reclama la retirada israelí del territorio, garantías de que el alto al fuego vaya a durar y de que la ONU y organizaciones internacionales reconocidas retomen la gestión de la ayuda humanitaria en la Franja.

“La respuesta de Hamás fue fundamentalmente negativa pero las diferencias son mínimas”, dijo a la prensa un funcionario israelí que viajó con Netanyahu a Washington. “Esperábamos que eso [un eventual avance] tomase algunos días, pero podría llevar más tiempo”, añadió.

Explosión durante el desayuno

En el terreno, cinco soldados israelíes murieron en combate en el norte de Gaza, informó el ejército el martes, uno de los días más mortíferos para las fuerzas israelíes en el territorio palestino este año.

Según corresponsales militares israelíes, las muertes se produjeron por la explosión de artefactos explosivos en la zona de Beit Hanun, en el norte de Gaza.

Al menos 445 soldados israelíes han muerto desde el comienzo de la guerra, según un recuento de AFP.

El lunes, la Defensa Civil del pequeño enclave palestino informó que al menos 29 personas murieron en ataques israelíes, nueve de ellas en un campo de desplazados cerca de Jan Yunis, en el sur del territorio.

“Estaba delante de mi carpa preparando el desayuno para mis cuatro hijos, una lata de habas y un poco de pan duro. Y de repente, se produjo una explosión, y luego otra un minuto después”, relató a AFP Shaima al Shaer, que vive en el campo de Sanabel.

Las restricciones impuestas a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades para acceder a muchas zonas impiden verificar de forma independiente las cifras y los datos facilitados por la Defensa Civil.

El ataque de Hamás de octubre de 2023 dejó 1.219 muertos en Israel, mayoritariamente civiles, según un balance basado en datos oficiales israelíes.

Al menos 57.575 palestinos han muerto en la ofensiva que Israel lanzó en represalia en Gaza, sobre todo civiles, según el Ministerio de Salud de este territorio gobernado por Hamás. La ONU considera esta estadísticas fiables.

