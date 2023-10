Las preguntas que todavía rodean el bombardeo del hospital al-Alhi en Gaza

El hospital Al-Alhi de Gaza sufrió el martes una enorme explosión que causó cientos de muertos y heridos. Foto: EFE - HAITHAM IMAD

¿Fue alcanzado el hospital Ahli Arab de Gaza por un tiro israelí? ¿O fue víctima de un cohete palestino defectuoso? Tras la tragedia del martes, de la que Hamás e Israel se acusan mutuamente, los analistas interrogados por la AFP no descartan ninguna hipótesis.

Con todo, los expertos se mostraron en general escépticos con que se tratara de un bombardeo aéreo clásico, como los que el ejército israelí ha llevado a cabo en Gaza en represalia por el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino del 7 de octubre en territorio israelí.

Ese análisis fue reforzado el viernes por la Dirección de Inteligencia Militar francesa (DRM), que considera que “no hay nada que demuestre” que se trató de “un ataque israelí”.

La AFP ha investigado, preguntando a especialistas en armamento, analizando imágenes autentificadas y contrastándolas con diferentes testimonios.

¿Qué muestran las imágenes disponibles del bombardeo en el hospital?

Un video grabado en Gaza por la cadena catarí Al Jazeera, autentificado por la AFP, muestra el momento exacto en el que se produce una explosión en el recinto del hospital Ahli Arab, el martes a las 18:59 (10:59 a. m., hora de Colombia). Otros videos grabados por cámaras de seguridad del lado israelí también muestran esta escena.

El video se ha vuelto viral. En él se ve cómo sale hacia el cielo un proyectil luminoso que desaparece repentinamente en pleno vuelo, con un gran destello. Menos de diez segundos después se producen dos explosiones en el suelo, una de ellas en el sitio del hospital, ubicado en el norte de Gaza, según confirmó la AFP con herramientas de geolocalización.

En otras imágenes difundidas en línea tras la explosión, y que AFP también autentificó, se ven vehículos ardiendo en un aparcamiento del centro del hospital, así como escombros y cuerpos por el suelo, varios de ellos de menores.

La AFP grabó varios videos en el hospital al día siguiente y en ellos aparecen vehículos calcinados en el aparcamiento. Al lado, se ve una extensión de césped salpicada de ropa, efectos personales y manchas de sangre. Esto podría indicar que allí había acampado gente.

También se ven edificios de los alrededores con los cristales rotos. Y, en el suelo, se aprecian lo que parecen ser las marcas de un impacto, incluido un pequeño cráter.

Según las autoridades gazatíes, en el lugar había cientos de heridos y enfermos, y también civiles que se habían refugiado allí.

“Estábamos operando, hubo una fuerte explosión y el techo de la sala de operaciones se hundió. Es una masacre”, declaró Ghassan Abu Sittah, un médico de la oenegé de Médicos Sin Fronteras.

“La gente estaba por fuera, en los jardines y bajo los árboles. Y de repente todo se volvió negro, con cuerpos y sangre por todas partes”, declaró a AFP Mohammed Qriq, residente de Gaza.

“Vinimos aquí [al hospital por el miedo a los bombardeos. Sentimos que un cohete lo alcanzaba, todo el lugar fue bombardeado. Nos dirigimos hacia otros lugares cerca. Los cuerpos estaban desmembrados, personas ancianas, niños, mujeres”, declaró Waleed, otro residente.

¿Cuáles son las posibles causas?

En las redes sociales, hay quienes defienden la tesis israelí de que la explosión estuvo causada por el lanzamiento, desde Gaza, de un cohete defectuoso cuyos restos habrían caído en el hospital, y otros defienden que esta fue resultado de un bombardeo de la fuerza aérea israelí.

Los analistas entrevistados por la AFP se mostraron prudentes y no descartaron ningún escenario.

Sin embargo, creen que es poco probable que la tragedia fuera resultado de un bombardeo aéreo clásico, habida cuenta de los daños limitados a los edificios cercanos al aparcamiento y la ausencia de un gran cráter como los que suelen causar algunas armas israelíes.

“Nos cuesta relacionar la fuerte explosión en el suelo [visible en el video de Al Jazeera] y los pocos daños observados en el hospital. Pareciera que el propio hospital no hubiera sido alcanzado”, subrayó Héloïse Fayet, investigadora del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (Ifri), constatando que el grueso de los daños observados se sitúa en el aparcamiento, el césped de los alrededores y las fachadas de los inmuebles.

Sin embargo, de momento hay pocas imágenes del interior de los edificios.

“La hipótesis más probable es que un proyectil cayera en los vehículos que estaban allí y [causara] una explosión de los depósitos de gasolina de varios de esos vehículos”, apuntó la investigadora, especializada en geopolítica y fuerzas armadas en Oriente Medio.

📰 También recomendamos: Rishi Sunak se reunió con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas

Los daños visibles “concuerdan con la hipótesis de trozos de motor, por ejemplo, de cohete, que caen siguiendo una alineación balística, proyectando cascotes, materiales inflamados, y creando una onda expansiva”, consideró por su parte Joseph Henrotin, redactor jefe de la revista Défense et Securité Internationale (Defensa y Seguridad Internacional).

“Hay daños en los edificios. Vemos tejas arrancadas, cristales rotos a la altura del hospital e impactos en las paredes”, explicó el experto. Sin embargo, “ningún inmueble fue golpeado directamente” mientras que “si alguien apunta contra un edificio con las municiones y las capacidades para apuntar que tienen los israelíes, normalmente lo alcanza”, agregó.

Según él, las zonas de impacto se caracterizan por “pequeños cráteres […] Lo que saltó allí no es nada enorme” y “no se corresponde con las armas utilizadas por los israelíes”.

“El cráter visible en el suelo no es muy grande. Para mí, no se trata de una bomba soltada por un avión, sino, más bien, de un mortero o de algo así”, indicó por su parte una fuente militar francesa que no quiso ser identificada.

“Hay bastantes cohetes que tienen incidentes de tiro”, destacó el miércoles a la AFP un responsable europeo de inteligencia. “Israel probablemente no lo haya hecho”, en vista de las “pistas serias” que manejan sus servicios de inteligencia, dijo.

“Un material de calidad militar habría causado infinitamente más daños. Lo vemos cuando Israel bombardea, destruyen edificios de un solo golpe”, apostilló Xavier Tytelman, consultante en aeronáutica y defensa y responsable de la revista Air et Cosmos.

Así las cosas, ¿podría haber sido el aparcamiento del hospital blanco de un tiro —voluntario o no— del ejército israelí? “Aunque fuera un error y hubieran apuntado contra ese lugar por equivocación, no hay ninguna bomba israelí que haga eso. El efecto de una bomba JDAM [que se guía por GPS] es incomparable con lo que hemos visto allí”, consideró Tytelman.

¿Se pudo haber utilizado una munición más pequeña? Por ejemplo, ¿una micromunición soltada por un dron, un cañonazo desde una aeronave o un misil lanzado por un helicóptero?

Sin descartar completamente esas posibilidades, los analistas interrogados por la AFP consideraron que era poco compatible con las imágenes disponibles y, por lo tanto, bastante improbables.

La DRM de Francia hizo una rara declaración sobre el tema y describió un “agujero” en el punto de la explosión de alrededor de un metro por 75 cm y de 30 a 40 cm de profundidad.

“Se necesitan unos cinco kilos de explosivos para producir este efecto, desde luego menos de diez kilos”, explicó.

La posibilidad de que lo haya causado una bomba o un misil israelí no es posible porque la carga mínima para este tipo de armas es mucho mayor, añadió.

“La hipótesis más probable es un cohete palestino que explotó con una carga de unos 5 kilos”, aseguró la DRM.

📌 Le puede interesar: Primer vuelo con migrantes de Venezuela deportados por EE. UU. aterrizó en Caracas

Cruce de acusaciones

Fuera del tipo que fuera, palestinos e israelíes se acusan mutuamente de la responsabilidad del tiro.

“No ha habido tiros del ejército desde tierra, mar o aire que hayan alcanzado el hospital”, afirmó a la prensa el general Daniel Hagari, portavoz del ejército israelí, difundiendo mapas y una grabación sonora que, según él, es una conversación entre dos miembros de Hamás que mencionaban que la tragedia era obra de Yihad Islámica, otro grupo armado activo en la Franja de Gaza.

Sin embargo, en la plataforma X (antes conocida como Twitter), un ‘influencer’ israelí, que tiene fama de ser alguien próximo al primer ministro Benjamin Netanyahu, había anunciado tras la explosión que “el ejército israelí [había] bombardeado una base terrorista de Hamás en un hospital de Gaza”. Pero poco después se retractó y afirmó que se había basado en artículos de prensa “erróneos” al escribir esa publicación.

Un portavoz del ejército israelí, Jonathan Conricus, reiteró en los últimos días que no era “una bomba israelí, pues no hay cráter en las fotos”.

El grupo Yihad Islámica, en tanto, calificó de “mentiras” las acusaciones y afirmó que la tragedia estuvo causada por un bombardeo aéreo israelí.

“Esta horrible mascare fue realizada con ayuda de un arsenal militar estadounidense del que solo dispone el ocupante [Israel]”, afirmó el miércoles Hamás.

Balance incierto de víctimas

En fotos y videos de la AFP se ven decenas de cuerpos en sábanas, colchas y bolsas para cadáveres. Según Hamás, la explosión causó al menos 471 muertos.

Pero un responsable europeo de inteligencia, interrogado por la AFP, calculó que el bombardeo dejó “varias decenas” de muertos.

Una nota de los servicios de inteligencia estadounidenses, que la AFP pudo consultar parcialmente el jueves, da cuenta de un balance humano “probablemente en la parte baja de la horquilla entre 100 y 300″ muertos.

📝 Sugerimos: La “alerta mundial” que emitió el Departamento de Estado de EE. UU.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.