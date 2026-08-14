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Las redes sociales impulsaron una crisis de refugiados entre España y Marruecos

Según los expertos, una cascada de desinformación contribuyó directamente a la llegada de migrantes en el enclave español, que resultó en unas 90 muertes.

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Steven Lee Myers, Aida Alami y Carlos Barragán | The New York Times
14 de agosto de 2026 - 12:00 p. m.
Guardias fronterizos y barcos marroquíes patrullan la costa en la frontera con España en Fnideq, Marruecos, este mes.
Guardias fronterizos y barcos marroquíes patrullan la costa en la frontera con España en Fnideq, Marruecos, este mes.
Foto: Sergey Ponomarev para The New York Times

Dos días antes de que decenas de miles de migrantes irrumpieran en Ceuta, uno de los enclaves de España en la costa norte de Marruecos, un periódico local publicó un video en TikTok e Instagram en el que aparecían dos mujeres jóvenes que caminaban por la ciudad con trajes de neopreno, con el cabello aún húmedo.

Las publicaciones no lo decían explícitamente, pero la implicación era clara: las mujeres acababan de cruzar a nado la frontera desde Marruecos. “Ceuta no puede más”, declaró el periódico El Faro de Ceuta en las publicaciones.

Al otro...

Por Steven Lee Myers, Aida Alami y Carlos Barragán | The New York Times

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