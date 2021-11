Las tensiones alrededor de la COP26, ¿qué han dicho los líderes mundiales?

Grandes figuras de la esfera internacional, como Joe Biden, Antonio Guterres (secretario general de Naciones Unidas), y el primer ministro Boris Johnson han dado declaraciones en Glasgow, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26). A la par de ellos, algunos activistas medioambientales y voceros del grupo de los Países Menos Desarrollados (LDC) también han expresado sus principales preocupaciones.

Guterres, desestimando las visiones optimistas sobre los avances en la mitigación del cambio climático, recalcó que la situación no ha mejorado, por lo que hizo un llamado a los más de 120 gobernantes a “elegir salvaguardar nuestro futuro y salvar a la humanidad. Los anuncios recientes de acción climática pueden dar la impresión de que estamos en camino de cambiar las cosas, pero esto es una ilusión”. El representante de Naciones Unidas agregó que los países están muy lejos de cumplir con la reducción de emisión de gases de efecto invernadero, y advirtió que los países podrían verse obligados a reunirse para negociar cada año, y no cada cinco, como se planteó en el Acuerdo de París, se lee en The Guardian.

Advirtiendo que la humanidad está enfrentándose a una posibilidad de desastre, por la adicción a los combustibles fósiles y su agresivo enfoque con respecto al mundo natural, Guterres agregó: “Nos enfrentamos a un momento de la verdad. Nos acercamos rápidamente a puntos de inflexión que desencadenarán ciclos de retroalimentación cada vez mayores del calentamiento global (...). Nos enfrentamos a una dura elección: o detenemos [la adicción] o nos detiene. Es hora de decir: basta. Basta de brutalizar la biodiversidad. Basta de matarnos con carbono”.

Por su parte, Boris Johnson, con quien el secretario de Naciones Unidas recibió a los invitados a la COP26, se refirió al encuentro en Glasgow como “el principio del fin” de la lucha contra el cambio climático. “Si fracasamos, nuestros hijos no nos perdonarán. Nos juzgarán con amargura, y tendrán razón”, dijo delante de los demás gobernantes. “Estamos casi en la misma posición que James Bond, excepto que la tragedia es que esto no es una película y la cuenta atrás para el día del fin del mundo es real y el reloj está sonando”, agregó.

En cuanto a la intervención de Biden, el mandatario estadounidense aseguró que la crisis climática está costando billones de dólares, pero que el tránsito hacia fuentes de energía de bajas emisiones podría crear millones de puestos de trabajo en el mundo, se lee en The New York Times. “Glasgow debe ser el inicio de una década de innovación y ambición para preservar nuestro mundo compartido”, aseguró, mientras que recalcó que la crisis del cambio climático es un desafío colectivo, por lo que “no hay más tiempo para discutir entre nosotros”.

Frente a las declaraciones del presidente estadounidense, activistas de Build Back Fossil Free le exigieron a Biden tomar medidas ejecutivas para detener la aprobación del proyecto de combustibles fósiles y declarar una emergencia climática, informa The Guardian. Esto, en medio de reclamos frente al incumplimiento de sus promesas de campaña, pues, según detalla el diario británico con respecto a lo dicho por los manifestantes, “su narrativa de ‘liderazgo climático’ contradice el sufrimiento diario de las comunidades en la primera línea de la producción de gas y petróleo en los Estados Unidos. En los primeros seis meses de la administración Biden, se autorizaron alrededor de 2.500 nuevos permisos de petróleo y gas, una cifra que la administración Trump tardó un año en alcanzar”.

En cuanto al grupo de los Países Menos Desarrollados, Sonam Phuntsho Wangdi, secretario de la Comisión Nacional de Medio Ambiente del Gobierno Real de Bután, afirmó que “las palabras por sí solas no son suficientes. No podemos dejar Glasgow sin compromisos firmes que aseguren la supervivencia de los mil millones de personas que viven en los LDC, ahora y en el futuro”.

