Las voces desde Estados Unidos que dicen que Rusia invadirá esta semana a Ucrania

Las tensiones entre Estados Unidos y Rusia por Ucrania son cada vez más fuertes. Según oficiales estadounidenses, Moscú tiene el 70 % de sus tropas listas para una invasión a gran escala de Kiev, posiblemente pensada para mediados de febrero, mientras que Andriy Zagorodnyuk, exministro de Defensa de Ucrania, le dijo a The Guardian que Rusia tiene suficientes tropas en el lugar para apoderarse de Kiev u otro centro urbano, pero aún no tiene un número suficiente para tomar y ocupar el país por completo. “Rusia ahora podría apoderarse de cualquier ciudad, pero todavía no vemos los 200.000 soldados necesarios para una invasión a gran escala”, dijo.

El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, afirmó que en cualquier momento podría darse una invasión. “Podría suceder tan pronto como mañana o podría tomar algunas semanas”, dijo a NBC. “Creemos que los rusos han puesto en marcha las capacidades para montar una operación importante. Joe Biden ha ofrecido a los rusos un camino diplomático, si eso es lo que eligen, pero de cualquier manera estamos listos, nuestros aliados están listos”, agregó.

Funcionarios estadounidenses advirtieron que un ataque completo en Ucrania podría conducir a la captura rápida de Kiev y, potencialmente, resultar en 50.000 civiles muertos o heridos, así como hasta 25.000 soldados ucranianos muertos y 10.000 rusos. Además, millones de personas podrían huir hacia Europa, provocando una crisis de refugiados. Estas declaraciones toman lugar cuando se cree que el ejército ruso ha posicionado 83 “grupos tácticos de batallón” cerca de Ucrania, cada uno con entre 750 y 1.000 soldados. Según los funcionarios estadounidenses, la cifra aumentó con respecto a los 60 grupos de batallones que se conocían hace dos semanas.

Ahora bien, en las declaraciones hechas al diario británico, Zagorodnyuk dijo que la invasión rusa a Ucrania no es una cuestión inevitable. “Si Putin se apodera de Kiev, habrá una guerra a gran escala y nadie necesita ese tipo de guerra internacional en Europa en este momento”. Esta visión la respalda el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, quien ha solicitado restar importancia a las “predicciones apocalípticas” sobre una inminente invasión rusa, diciendo que su país es fuerte y tiene un apoyo internacional sin precedentes. Además, el mundo está a la espera de la reunión que Joe Biden sostendrá con Olaf Scholz, canciller de Alemania, mientras que Emmanuel Macron se reunirá con Vladimir Putin.

