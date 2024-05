Lo que debe saber la muerte del presidente de Irán y los pedidos de captura de la CPI

- El Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirige a una ceremonia que conmemora el Día Conmemorativo de los soldados caídos en las guerras de Israel y las víctimas de los ataques en el cementerio militar nacional del Monte Herzl en Jerusalén, el 13 de mayo de 2024. Foto: EFE - GIL COHEN-MAGEN / POOL

Hola. Las últimas 24 horas en Oriente Medio han estado demasiado convulsionadas y hace falta una pausa para entender todo lo que está pasando a la vez y las consecuencias que podría tener para lo que ya está ocurriendo en la región. Estamos hablando de la guerra que se está librando en Gaza como telón de fondo.

Vamos en orden: el domingo, se estrelló sobre las montañas de Irán el helicóptero que llevaba a su presidente, Ebrahim Raisi, sin dejar ningún sobreviviente. Fueron casi 24 horas en las que la República Islámica fue muy cuidadosa con la información que manejaron porque, antes de cualquier cosa, querían evitar dar síntomas de inestabilidad.

Raisi era el presidente, pero la Constitución de Irán maneja un concepto muy híbrido de gobierno en el que la máxima autoridad es Ali Jamenei, considerado el líder supremo. Además de ser la persona que determina la mayoría de las decisiones que toma el Estado, es también la más alta figura en términos de jerarquía religiosa. Por eso hablamos de que son una república islámica.

El primer mensaje que dio Jamenei fue que Irán no iba a verse afectado en su funcionamiento por el entonces accidente de Raisi, pues todavía no se había confirmado que había muerto. No pasaron más de 12 horas cuando ya habían nombrado a un presidente encargado, el vicepresidente Mohammad Mokhber. Es decir, fue una sucesión natural.

Si bien Raisi fue la cara visible de todos los momentos importantes de los últimos años en Irán, como las fuertes protestas por la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, la activista que había sido arrestada por negarse a cubrirse con el hiyab, el fallecido presidente también fue la cara del país persa en oposición a Israel por la ofensiva que adelantan en Gaza contra Hamás tras los ataques del 7 de octubre último.

Sin embargo, ni los planes nucleares de Irán ni la política exterior van a cambiar con la muerte de Raisi; todo eso, en últimas, lo decide Jamenei. Esto quiere decir que los planes de expandir su revolución islámica van a continuar y el apoyo a grupos como Hezbolá o los hutíes de Yemen sigue adelante, por lo que no parece que esta muerte repercuta de inmediato en la guerra de Gaza.

Y para seguir hablando de esta guerra, el hecho de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional haya pedido órdenes de captura contra Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel; el ministro de Defensa del mismo país, Yoav Gallant; y contra los máximos líderes de Hamás, la contraparte militar en el conflicto, abre un precedente simbólico sobre la investigación por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en el enclave.

En la práctica, es difícil medir el impacto real de estas órdenes, comenzando con que Israel es un país que no reconoce la jurisdicción de la CPI, creada en 1998 con base en los estatutos de Roma. La Corte es el tribunal que tiene jurisdicción sobre los crímenes de guerra, desplazamientos forzados y genocidios. Es decir, se abre oficialmente el camino para la posibilidad de que el relato de la guerra en Gaza incluya la descripción de un genocidio contra los gazatíes.

Sin embargo, falta mucho para esto y la Corte no puede entrar a Israel a detener a Netanyahu, por lo que en este momento podemos medir su impacto apenas como un factor más en el aislamiento internacional de Israel a raíz de su ofensiva en Gaza. El pedido del fiscal Karim Khan también puede terminar limitando las salidas exteriores de Netanyahu, pues podrían capturarlo en un país que sí reconozca a la CPI, pero todo esto es incierto en este momento. Para muestra está Vladímir Putin, el presidente de Rusia, que tiene sobre sí una orden de captura similar, pero no ha tenido un efecto práctico en la guerra de Ucrania.

Khan dijo, sobre su competencia, que con todo y que Israel no reconoce a la Corte, sí son hechos que le competen porque están ocurriendo en territorios palestinos que sí están bajo jurisdicción de los estatutos de Roma. Netanyahu puede negarlo, pero pueden investigar si hay crímenes o no en la ofensiva israelí en Gaza.

😬 No es el fin del mundo

No es una semana fácil para hablar de noticias positivas con tanto movimiento en el mundo. Sin embargo, afortunadamente existen personas con labores dedicadas a buscar estas noticias como nuestros colegas de Positive News. Ellos nos cuentan de primera mano las labores que se están llevando a cabo en la Franja de Gaza con los menores de edad, ¿cómo están viviendo su infancia en medio de una coyuntura tan demoledora? ¿Cómo juegan? ¿Cómo asimilan su realidad diaria?

Según la ONU, el 56 % de los más de 35.000 palestinos que han muerto en Gaza son mujeres o niños, por lo que la historia de Positive News es más que pertinente para crearnos un panorama completo.

👂 Lo que escuchamos:

Me tomo el atrevimiento de hacer autopauta, pues desde hace dos semanas estoy liderando A rueda, el pódcast de El Espectador para seguir el Giro de Italia en el que Nairo Quintana, Daniel Felipe Martínez y Einer Rubio están teniendo una actuación más que destacable.

Les dejo el último episodio, en el que nos emocionamos un montón después de una gran actuación de Nairo Quintana en la etapa reina de la carrera.

📚 Lo que leemos:

Leemos la más reciente publicación del profesor Peter T. Coleman, de la Universidad de Columbia, experto en resolución de conflictos, sobre cómo aprovechar la crisis actual en el campus para reconfigurar lo que no funciona en la institución, pero también para construir consensos sobre lo que funciona.

El profesor Coleman está de visita en el país, invitado por nuestros compañeros de Caracol Televisión, y pasó por nuestra redacción. Espere pronto la entrevista que tuvimos con él.

👀 Lo que vemos:

Cerremos este newsletter con más autobombo: nuestra compañera de Internacional, María José Noriega, quien ustedes han leído en esta misma tribuna, fue invitada por el canal France 24 a participar en la mesa de análisis del programa "Una semana en el mundo". Fue una conversación en la que se abordó a fondo la actualidad de lo que está pasando en Ucrania, a donde María José estará viajando en los próximos días y les traerá historias de primera mano de la guerra en curso.

