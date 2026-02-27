Publicidad

Home

Mundo
Más Países
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Lo que puede pasar en Irán en medio de las tensiones con EE. UU.

Las opciones pasan por lo diplomático, lo político, lo militar y lo económico.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Cardona C.*
27 de febrero de 2026 - 06:00 p. m.
Iraníes pasan junto a un mural antiestadounidense en una calle de Teherán, Irán, el 2 de febrero de 2026.
Iraníes pasan junto a un mural antiestadounidense en una calle de Teherán, Irán, el 2 de febrero de 2026.
Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

En las últimas semanas, se ha producido una peligrosa escalada en las relaciones entre Irán y Estados Unidos. Este último e Israel parecen haber llegado a la conclusión de que el rearme nuclear iraní ha proseguido, y que las operaciones de mediados 2025 no fueron tan exitosas como se suponía.

En su discurso sobre el estado de la Unión, el presidente estadounidense dijo que preferiría un arreglo diplomático y estaba a la espera del resultado de las conversaciones esta semana en Ginebra. Pero también afirmó que en su mandato nunca permitiría...

Por Diego Cardona C.*

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Irán

Estados Unidos

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.