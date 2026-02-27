Lo que puede pasar en Irán en medio de las tensiones con EE. UU.

Iraníes pasan junto a un mural antiestadounidense en una calle de Teherán, Irán, el 2 de febrero de 2026. Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

En las últimas semanas, se ha producido una peligrosa escalada en las relaciones entre Irán y Estados Unidos. Este último e Israel parecen haber llegado a la conclusión de que el rearme nuclear iraní ha proseguido, y que las operaciones de mediados 2025 no fueron tan exitosas como se suponía.

En su discurso sobre el estado de la Unión, el presidente estadounidense dijo que preferiría un arreglo diplomático y estaba a la espera del resultado de las conversaciones esta semana en Ginebra. Pero también afirmó que en su mandato nunca permitiría...