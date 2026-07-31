Lo que sabemos sobre el acuerdo de desarme de Hamás anunciado por Donald Trump

Familiares lloran durante el funeral de Imad Aslim, comandante del Batallón Al Zaitun y subcomandante de la Brigada de Gaza. Foto: EFE - MOHAMMED SABER

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Hamás anunció este 31 de julio que aceptó un acuerdo para poner fin a la guerra con Israel, el cual incluye disposiciones relativas a su armamento y la retirada gradual de las fuerzas israelíes de la devastada Franja de Gaza.

El texto del acuerdo no se ha hecho público y no hubo una declaración inmediata por parte de Israel.

Esto es lo que sabemos sobre el acuerdo anunciado:

¿Qué incluye el pacto de desarme?

El mandatario estadounidense Donald Trump anunció el “desarme completo” de Hamás, calificándolo como un paso crucial hacia un nuevo gobierno palestino en Gaza.

Según el mandatario, las fuerzas israelíes se retirarían de Gaza “una vez completado el desarme”.

El Ejército del Estado de mayoría judía ocupa actualmente más de la mitad del territorio palestino, dejando a los ciudadanos de ese lugar confinados en campamentos de tiendas de campaña, en condiciones deplorables y barrios urbanos devastados por los bombardeos israelíes.

Funcionarios de Hamás declararon a la agencia de noticias AFP que un comité establecido por la denominada Junta de Paz de Trump para gobernar Gaza supervisaría el proceso de almacenamiento de las armas del movimiento islamista.

El grupo afirmó que espera que los mediadores y la Junta de Paz garanticen que Israel cumpla con los términos del acuerdo, que incluyen la “retirada gradual” de Israel de Gaza.

Ghazi Hamad, miembro del equipo negociador de Hamás, declaró que el movimiento está haciendo “concesiones por el bien de nuestro pueblo en la Franja de Gaza, para salvarlo de la matanza y el desplazamiento”.

“El acuerdo contiene una cláusula clara que establece que Israel debe comprometerse a cumplir sus obligaciones. Si Israel no cumple el acuerdo, nosotros tampoco lo haremos”, remarcó Hamad.

Una fuente diplomática declaró antes del anuncio del acuerdo que el plan crearía “un proceso para la eliminación de todos los túneles, depósitos de armas y cualquier instalación de producción de armas”.

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¿Quién implementará el acuerdo?

La llamada Junta de Paz confirmó en una publicación en X que Hamás había “aceptado una hoja de ruta detallada para implementar las próximas fases del alto el fuego en Gaza”.

“Ahora nos centramos en la implementación”, escribió la organización, añadiendo que el Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), establecido por la Junta de Paz de Trump, “pronto comenzará una transición gradual hacia la plena autoridad”.

El inquilino de la Casa Blanca afirmó en una publicación en redes sociales que la Fuerza Internacional de Estabilización “trabajará con una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad de Gaza para sus residentes y sus vecinos”.

A principios de este mes, Hamás anunció la disolución de su gobierno en Gaza y se preparaba para transferir el poder a un comité técnico respaldado por Naciones Unidas como parte del acuerdo de alto el fuego.

¿Cuál es la situación en Gaza?

El cese de hostilidades que entró en vigor el pasado octubre, al menos sobre el papel, continúa, pero no ha detenido los ataques de Israel contra Gaza, donde sigue dejando miles de muertos, incluidos niños. Los esfuerzos para lograr un pacto duradero que ponga fin a la escalada de hostilidades se han estancado.

Israel ha continuado realizando ataques aéreos y de artillería casi a diario en todo el territorio, del cual ocupa más del 60%, desde que entró en vigor la frágil tregua.

Según el Ministerio de Salud de ese territorio palestino, cuyas cifras Naciones Unidas consider fiables, al menos 1.214 palestinos han muerto en Gaza desde el inicio de ese alto el fuego.

Solo los ataques israelíes del jueves 30 de julio causaron la muerte de al menos cuatro personas, entre ellas dos niños, indicaron funcionarios de salud del enclave palestino.

Decenas de miles de personas en Gaza siguen viviendo en tiendas de campaña, después de que casi tres años de ataques aéreos israelíes arrasaran gran parte de las estructuras existentes en el territorio palestino.

Hamás ha acusado a Israel de repetidas violaciones de la tregua, incluyendo embestidas aéreas, disparos contra civiles y el avance de la llamada Línea Amarilla, una frontera informal cruzada por el Estado de mayoría judía que separa las zonas bajo ocupación militar israelí de las que están bajo la autoridad de Hamás.

¿Qué sucederá ahora?

Israel aún no ha respondido al acuerdo anunciado. No obstante, Trump declaró este viernes que su aliado en medio Oriente está “muy satisfecho” con el acuerdo alcanzado. “Tenemos un entendimiento con Israel. Israel está muy satisfecho. Israel nos ayudó y se han portado muy bien (...) ¿Habrá altibajos? Es una situación muy compleja allí”, señaló el republicano.

Asimismo, el mandatario estadounidense calificó el acuerdo como un gran avance, al asegurar que nadie creía posible desarmar a Hamás. “Es un gran paso para Medio Oriente y la gente está realmente impresionada y sorprendida”.

Ya el jueves, Trump calificaba el pacto como un “hito importante en la implementación del Plan de 20 Puntos” para poner fin al asedio de Israel en Gaza.

El medio egipcio ‘Al Qahera News’, vinculado al Estado, informó este viernes que El Cairo acogerá próximamente una reunión de los mediadores del acuerdo de tregua en Gaza, entre los que también se encuentran Estados Unidos, Qatar y Turquía, centrada en la segunda fase del plan de alto el fuego en Gaza.

Nickolay Mladenov, alto representante de la llamada Junta de Paz para Gaza, afirmó que la fase de implementación del plan es aún más importante que el acuerdo inicial. “La implementación y la verificación deben ser reales (...) La retirada debe avanzar en paralelo con el desarme”, escribió Mladenov en la plataforma X.

Hamad declaró, además, que Hamás discutirá ahora los detalles de la implementación con los mediadores y acordará un calendario para llevar a cabo el acuerdo.

“Este proceso durará unos 14 días, o quizás más. Debemos acordar cada detalle: cómo se implementará el acuerdo, cuándo se implementará y los mecanismos para su ejecución. Esto es lo que sucederá en los próximos días", sostuvo.

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