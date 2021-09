Lo que se juega Vladimir Putin en las elecciones que comienzan hoy en Rusia

Tres días durarán las elecciones parlamentarias en Rusia. Entre la represión del gobierno a las fuerzas opositoras y a los medios de comunicación independientes, así como a los esfuerzos detrás de la figura de Alexei Navalny por incentivar a la gente a votar por otros partidos opositores al Kremlin, con la idea de debilitar a Rusia Unida (el partido de Vladimir Putin), se espera que aquel mantenga el control sobre la Duma.

“Navalny es visto por el Kremlin como un verdadero peligro porque tiene la capacidad de movilizar a los ciudadanos a través de internet”, afirmó el político opositor ruso Vladimir Milov a DW. Y es que en el marco de las elecciones parlamentarias, varios simpatizantes del líder opositor se han dado a la tarea de incentivar a las personas a votar por los oponentes más fuertes del partido gobernante. “Queremos que la mayor cantidad posible de políticos no aprobados por el Kremlin terminen en los parlamentos, incluidos los regionales. Esto, en cualquier caso, crea turbulencias en el sistema, lo cual es muy importante para nosotros”, afirmó Ruslan Shaveddinov, uno de los aliados del líder opositor, al New York Times.

Lo que busca esta iniciativa es, en pocas palabras, unir a los votantes opositores en los 225 distritos electorales del país en contra de las fuerzas políticas oficialistas. Según el diario estadounidense, el candidato puede ser liberal o nacionalista, incluso, no tiene que ser afín al pensamiento del votante, pues lo que hace la aplicación ‘Navalny’ es tomar la dirección de cada votante y arrojar los nombres de los candidatos por quienes deberían votar. “Si obtiene el nombre de un candidato a través de una votación inteligente y va a las urnas, se volverá un mil por ciento más influyente y poderoso que esa versión de usted que se queja y no hace nada. ¿No quiere intentarlo?”, escribió Navalny desde prisión.

Esta iniciativa de la oposición instaura un clima de suspenso alrededor de las elecciones. Sin embargo, se espera que Rusia Unida se mantenga a la cabeza, a pesar de que menos del 30% de los rusos votarían a su favor, según las encuestadoras estatales. Por ello, según se lee en The Guardian, se han implementado diferentes estrategias para atraer a los votantes, como presentar candidatos de iniciativas populares de base, como la organización sin fines de lucro Liza Alert de búsqueda y rescate, aprobar la entrega de dinero en efectivo a familias y miembros del ejército antes de la votación (idea apoyada por Putin), además de ofrecer apartamentos nuevos, carros y certificados de regalos a quienes se inscriban para votar en línea.

En este juego electoral, el Partido Comunista juega un rol importante, no solo porque las últimas encuestas lo han ubicado por encima del 19% sino porque es considerado por Rusia Unida como una “oposición de bolsillo”. De ahí que este partido político sea uno de los retadores más fuertes para la iniciativa opositora del “Voto inteligente”.

En medio del clima electoral ya se han visto tensiones y restricciones en el ámbito informativo. Por un lado, está la censura sobre los contenidos digitales y, por otro, el hecho de que aunque no se impedirá informar a los medios de comunicación clasificados como “agentes extranjeros”, no habrá ningún organismo que pueda documentar las infracciones durante la jornada del fin de semana. Dado que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) quería enviar a 500 observadores electorales y Rusia pretendía invitar solo a 60 de ellos, la entidad internacional optó por no conformar una comisión.

A esto se suman las acusaciones de los seguidores de Navalny en torno a una censura contra la aplicación de “Voto inteligente”, pues los simpatizantes del líder opositor acusaron a Apple y Google de eliminar la aplicación ‘Navalny’ ante la presión del Kremlin.

