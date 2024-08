Lo que se sabe de la libertad del rehén árabe israelí que estaba en poder de Hamás

Qaid Farhan Alkadi, de 52 años, es residente de la población beduina de Rahat. Foto: IDF

Las Fuerzas de Defensa de Israel y la Agencia de Seguridad Interna informaron sobre el rescate del rehén Qaid Farhan Alkadi, de 52 años, quien había sido secuestrado por Hamás el 7 de octubre y permanecía privado de su libertad en el sur de la Franja de Gaza.

“Su estado de salud es estable y está siendo trasladado a un hospital para que le realicen controles médicos. Su familia ha recibido información actualizada y las Fuerzas de Defensa de Israel los acompañan”, agregó el Ejército en un comunicado.

Añadió que “las fuerzas de seguridad israelíes seguirán utilizando todos los medios para traer a casa a los rehenes”.

En información publicada posteriormente por el centro médico Soroka, se supo que fue trasladado en helicóptero dicho lugar. “Al llegar, se le realizó un examen médico inicial en el departamento de emergencias para evaluar su estado y brindarle el tratamiento médico adecuado. Está completamente consciente y su condición general es buena. Ya se ha reunido con un miembro de su familia en un emotivo encuentro”.

El 7 de octubre, milicias de Hamás irrumpieron en el sur de Gaza, mataron a cerca 1.200 personas y se llevaron como rehenes a otras 250. Se calcula que más de 100 siguen en cautiverio, sin que se sepa con exactitud cuántos siguen con vida. Dicho ataques sin precedentes produjo la violenta respuesta de Israel, cuya contraofensiva ha matado a más de 40.000 en la Franja de Gaza, según las autoridades del enclave controlado por Hamás.

Según las autoridades israelíes, por la seguridad de los demás secuestrados, no se dieron mayores detalles del rescate de Alkadi, residente de la población beduina de Rahat, padre de 11 hijos, árabe musulmán y con nacionalidad israelí. En un primer momento, trascendió entre fuentes con conocimiento militar que el hombre había logrado escapar.

A través del canal de Telegram Gaza Now (alineado con Hamás según información de investigadores citado por The New York Times), se informó que “la resistencia palestina liberó al prisionero Farhan al-Qadi, que posee pasaporte israelí, de origen palestino y musulmán, y lo llevó fuera de las fronteras del sur de la Franja de Gaza para regresar con su familia dentro de nuestros territorios palestinos ocupados, porque fue arrestado por error”.

