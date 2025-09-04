Lo que se sabe del nuevo terremoto de magnitud 5,6 que golpeó a Afganistán

Los equipos de rescate y seguridad llegan a las zonas afectadas por el terremoto del domingo en Kunar, Afganistán. Foto: EFE - SAMIULLAH POPAL

Un nuevo terremoto de magnitud 5,6 golpeó este jueves por la noche el este de Afganistán, el más fuerte en producirse en la región desde el pasado domingo, cuando un seísmo de magnitud 6,0 provocó más de 2.205 muertos y 3.640 heridos.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el último movimiento telúrico tuvo lugar a las 10:26 p. m., hora local, y su epicentro estuvo a 36 kilómetros del suroeste de la ciudad de Asadabad, capital de la provincia de Kunar, la más afectada por el terremoto del domingo. La profundidad fue de 10 kilómetros. Por el momento se desconoce cómo ha afectado el nuevo terremoto a la región fronteriza con Pakistán.

Los talibanes han confirmado, por el momento, 2.205 muertos y 3.640 heridos a causa del seísmo del pasado domingo, el más letal en las últimas décadas en este país asiático, que arrastra años de crisis humanitarias causadas por las guerras, las catástrofes naturales y las crisis económicas y sociales.

Cuatro días después del primer terremoto, las labores de rescate continúan, aunque la esperanza de hallar a personas con vida bajo los escombros en las zonas más afectadas es cada vez menor.

La prioridad de las autoridades locales, de las ONG desplegadas en la zona y de las agencias internacionales es ahora facilitar la entrega de ayuda humanitaria a Kunar y al resto de las provincias afectadas por los terremotos.

Esa es una labor que se hace más compleja con cada nuevo terremoto y con el estado de las carreteras de acceso al remoto Kunar, ya que muchas de ellas han quedado impracticables por los sucesivos episodios sísmicos.

El sismo ha puesto al límite la capacidad operativa del régimen talibán, que ha desplegado en la zona su principal recurso: sus soldados. En los puntos donde el Estado no ha sido aún capaz de llegar, la sociedad civil ha comenzado a organizarse, con voluntarios caminando durante horas para llegar a la zona cero del terremoto, supliendo al mermado personal técnico y de emergencias, que abandonó el país masivamente en 2021, cuando los fundamentalistas retomaron el poder en Kabul.

