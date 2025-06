“Lo salvé de una muerte horrible”: Trump dice que salvó a Jamenei de Israel

El líder supremo de Irán, Alí Jamenei. Foto: EFE - LEADER OFFICE HANDOUT

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que le salvó la vida al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, al no revelar su paradero a Israel y no ordenar que las fuerzas armadas estadounidenses lo atacaran.

Irán “fue diezmado, sus tres malvadas instalaciones nucleares fueron destruidas, y yo sabía exactamente dónde se refugiaba, y no permití que Israel ni las fuerzas armadas de Estados Unidos, por mucho las más grandes y poderosas del mundo, le quitaran la vida. Lo salvé de una muerte horrible e ignominiosa, y no tiene por qué decir “¡GRACIAS, PRESIDENTE TRUMP!””, afirmó Trump en Truth Social.

El mandatario estadounidense agregó que “en el acto final de la guerra” exigió a Israel el regreso de “un gran grupo de aviones que se dirigían directamente a Teherán, en busca de un gran día, ¡quizás el golpe de gracia!”, aseveró.

“Se habrían producido daños tremendos y muchos iraníes habrían muerto. Iba a ser, con diferencia, el mayor ataque de la guerra”, indicó.

Trump, en este sentido, se pregunta por qué el ayatolá iraní “afirmaría de forma tan descarada e insensata que ganó la guerra contra Israel”.

“Como hombre de gran fe, no debería mentir”, dijo.

“Siempre están tan enojados, hostiles e infelices, y miren lo que les ha producido: un país quemado y destruido, sin futuro, un ejército diezmado, una economía horrible y MUERTE a su alrededor. No tienen esperanza, ¡y la situación solo empeorará!”, sentenció.

