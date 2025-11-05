Denuncian mercenarios colombianos en Sudán patrocinados por Emiratos Árabes Unidos

La madre de una niña de un año que llegó gravemente desnutrida e inconsciente a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Tawila le toma la mano. Foto: Aurélie Lécrivain/MSF - Aurélie Lécrivain

Dos semanas después de la caída de El Fasher, la ciudad más grande de la región de Darfur, epicentro de la barbarie en el conflicto de Sudán, siguen conociéndose detalles que develan la magnitud de la catástrofe humanitaria que se vive en el país africano por la disputa entre las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y el gobierno de facto.

Mientras Amnistía Internacional lanzó un pedido para frenar el envío de armas a los paramilitares de FAR, Emiratos Árabes Unidos, uno de los terceros más involucrados en este conflicto, apoyó los esfuerzos para...