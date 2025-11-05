Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Más Países
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Denuncian mercenarios colombianos en Sudán patrocinados por Emiratos Árabes Unidos

Mientras se multiplican las denuncias por crímenes de guerra y limpieza étnica, crecen las sospechas sobre la financiación de mercenarios colombianos desde Emiratos Árabes Unidos a las Fuerzas de Apoyo Rápido.

Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
06 de noviembre de 2025 - 12:14 a. m.
La madre de una niña de un año que llegó gravemente desnutrida e inconsciente a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Tawila le toma la mano.
La madre de una niña de un año que llegó gravemente desnutrida e inconsciente a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Tawila le toma la mano.
Foto: Aurélie Lécrivain/MSF - Aurélie Lécrivain

Dos semanas después de la caída de El Fasher, la ciudad más grande de la región de Darfur, epicentro de la barbarie en el conflicto de Sudán, siguen conociéndose detalles que develan la magnitud de la catástrofe humanitaria que se vive en el país africano por la disputa entre las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y el gobierno de facto.

Mientras Amnistía Internacional lanzó un pedido para frenar el envío de armas a los paramilitares de FAR, Emiratos Árabes Unidos, uno de los terceros más involucrados en este conflicto, apoyó los esfuerzos para...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Sudan

Mercenarios colombianos

Emiratos arabes unidos

Fuerzas de Apoyo Rápido

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.