Ataques se intensificarán y extenderán en Ciudad de Gaza y Yabalia, dice Israel

Un único acceso con rejas metálicas lleva a un descampado rodeado de barricadas de arena con neumáticos ardiendo, detrás de las que se apostan tropas israelíes y mercenarios estadounidenses fuertemente armados. En el centro de la explanada, 50 palés con comida: así es uno de los puntos de distribución de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), que este martes EFE visitó junto a miles de gazatíes en una madrugada sangrienta del 29 de junio de 2025. Foto: EFE - STR

El Ejército israelí ordenó este domingo el desplazamiento forzoso de los residentes de las ciudades norteñas gazatíes de Yabalia y la capital Ciudad de Gaza, incluidos barrios como el de Zeitun, Sabra o Al Tuffah, donde ayer bombardearon con fuerza matando al menos a una familia de diez miembros.

“Por su seguridad, evacue inmediatamente hacia el sur, al área de Al Mawasi”, dijo en X el portavoz castrense Avichay Adraee, que añadió que el Ejército está “operando con gran fuerza en estas áreas” y que los ataques se “intensificarán y extenderán” del oeste hasta el centro de estas ciudades.

Ataques de madrugada

Esta madrugada, al menos siete palestinos murieron en ataques, según fuentes médicas citadas por la agencia de noticias palestina Wafa, cinco de ellos cuando Israel bombardeó una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas en Al Mawasi, al oeste de Jan Yunis y donde quiere que lleguen más desplazados pese a no ser una zona segura.

Dos niños murieron también y varias personas resultaron heridos en ataques contra la vivienda de la familia Azzam en el barrio de Zeitun, uno de los barrios de ciudad de Gaza bajo orden de evacuación.

Además, el Ejérctio israelí sigue destruyendo edificios residenciales en el centro de Jan Yunis, mientras que los bombardeos de artillería continúan en las afueras de Rafa. Ayer, más de 60 palestinos fueron asesinados por Israel en Gaza, según el portavoz de la Defensa Civil, y ya son más de 56.300 los muertos desde octubre de 2023 (más de la mitad mujeres y niños), si bien esa cifra sería conservadora y la cifra real superaría los 72.000, según varios estudios.

Además, ese número no incluye la estimación de miles de muertes indirectas por enfermedad, o los 66 niños que ya han fallecido por hambre o malnutrición, según el Ministerio de Sanidad gazatí.

Smotrich: que soldados israelíes disparen contra colonos constituye una “línea roja”

El ministro de Finanzas de Israel, el ultranacionalista y colono Bezalel Smotrich, calificó este sábado de “línea roja” que soldados reservistas abrieran fuego contra colonos, después de que estos últimos agredieran el viernes por la noche a uniformados cerca de la aldea palestina de Kafr Malik, en la gobernación cisjordana de Ramala.

“El uso de fuego real por parte del Ejército contra judíos constituye un cruce prohibido y peligroso de una línea roja que merece una investigación exhaustiva… Las Fuerzas de Defensa de Israel y los colonos son lo mismo. Cualquiera que levante la mano contra los soldados de las FDI lucha contra los asentamientos, no por ellos”, escribió el ministro en X.

Si bien el sábado tanto el Ejército como el propio primer ministro, Benjamín Netanyahu, condenaron el suceso y pidieron que los implicados sean llevados a la justicia (cuatro colonos siguen arrestados), solo hoy se ha hecho público que, en los altercados, los soldados aparentemente dispararon a un niño de 14 años que tuvo que ser evacuado para recibir atención médica, según denunció en X el grupo legal que defiende a colonos, Honenu.

Hamás: Netanyahu pide “condiciones imposibles”

Un alto oficial de Hamás, Mahmud Mardawi, acusó este domingo al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de crear “condiciones imposibles” a fin de evitar cualquier acuerdo de alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes.

En su canal de Telegram, Mardawi escribió que el primer ministro insiste en liberar solo a diez rehenes, en lugar de liberar a los 50, entre vivos y muertos, en una sola tanda.

“Durante meses, Netanyahu ha estado manipulando a las familias de los prisioneros israelíes y menospreciando sus sentimientos. Insiste en seleccionar solo diez nombres, ignorando al resto, que podrían ser liberados mediante un acuerdo integral y único”, denunció Mardawi.

“Establece condiciones imposibles que garantizan el fracaso de cualquier acuerdo. Se niega a cumplir lo acordado previamente. En pocas palabras: Netanyahu no quiere un acuerdo”, añadió el funcionario de Hamás.

Sus palabras llegan después de que, hace solo dos días, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que a lo largo de la próxima semana será posible conseguir un alto el fuego en la Franja de Gaza.

“Acabo de hablar con algunas de las personas involucradas. La situación que se está dando en Gaza es terrible. Creemos que en la próxima semana lograremos un alto el fuego”, dijo en un acto pensado para celebrar la firma en Washington del acuerdo de paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo.

El líder republicano consideró que se está “cerca” de llegar a ese cese de las hostilidades; algo que oficiales israelíes bajo anonimato negaron poco después, según medios como el Times of Israel.

