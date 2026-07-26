Los cálculos detrás de la pausa en los ataques entre Estados Unidos e Irán

Iraníes caminan junto a una valla publicitaria antiestadounidense e israelí con la imagen del presidente estadounidense Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en una calle de Teherán, Irán, el 20 de julio de 2026. Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

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Irán pasó una segunda noche sin bombardeos estadounidenses, en una pausa en la guerra de casi cinco meses que, según la prensa norteamericana, se debe en parte a la disminución de municiones y de interceptores Patriot.

Pese al alto el fuego firmado en abril y el protocolo de acuerdo de junio para avanzar en una paz duradera de junio, ambos países volvieron a los ataques en las últimas dos semanas debido a las tensiones alrededor del estratégico estrecho de Ormuz.

Sin embargo, aunque el viernes el presidente estadounidense Donald Trump no descartó ataques de mayor envergadura contra Irán, una relativa calma se instaló en la región tras casi dos semanas de enfrentamientos.

La interrupción de los bombardeos estadounidenses también propició una pausa en los ataques que Irán había lanzado como represalia en los últimos días contra varios países vecinos, aliados de Washington.

“Las dos últimas noches, los estadounidenses detuvieron sus ataques. Como nuestra estrategia está esencialmente basada en la respuesta, también hemos interrumpido nuestras operaciones”, afirmó el portavoz militar Mohamad Akraminia.

Pero si los estadounidenses “insisten en continuar la guerra, particularmente a través de ataques aéreos”, el conflicto “se extenderá aún más”, agregó Akraminia.

Esta pausa en los ataques revivió la esperanza de una reanudación de las negociaciones entre Washington y Teherán, truncadas por los combates en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio de hidrocarburos.

Abierto después de la firma de un protocolo de acuerdo en junio que preveía un ciclo de negociaciones de paz de 60 días, Irán volvió a cerrar el estrecho tras la reanudación de las hostilidades.

En las últimas 24 horas, seis navíos que intentaron cruzar ese paso fueron detenidos, afirmó la televisión estatal de Irán.

Como ya ocurrió al comienzo de la guerra, el conflicto volvió a extenderse más allá de esta ruta marítima para incluir bases estadounidenses, barcos en la región y países en el Golfo.

Operaciones “en pausa”

Las operaciones estadounidenses contra Irán están “en pausa”, informó CNN citando una fuente no identificada del Pentágono.

Los planes de escalar la campaña quedaron congelados en parte por la disminución de municiones, publicó The New York Times, que citó a dos personas informadas.

Trump también se expone al riesgo de una expansión de la guerra en Oriente Medio, el distanciamiento de aliados en el golfo y un impacto mayor en la economía mundial, según el diario.

El Departamento de Defensa presentó a Trump un plan para la decimocuarta noche consecutiva de ataques, pero declinó aprobarla para favorecer el diálogo, informó la plataforma de información Axios.

El vicepresidente J. D. Vance y el general Dan Caine plantearon temores sobre una escalada el viernes en una reunión en la Casa Blanca, según CNN.

Caine dijo a Trump que las fuerzas armadas pueden efectuar exitosamente las opciones disponibles, pero advirtió que podría tener consecuencias, según la televisión.

Trump declaró el viernes que Irán tiene la opción de alcanzar un acuerdo o enfrentar ataques a “un nivel mucho más alto”.

La guerra, que según calculó Trump inicialmente duraría cuatro o cinco semanas, se acerca ahora a su quinto mes.

Los combates se propagaron a un nuevo frente desde que los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron ataques a la petrolera saudita Aramco en Jizán y Yanbu, en respuesta a los bombardeos sauditas.

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