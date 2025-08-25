Los israelíes ultraortodoxos se resisten a servir en la guerra

Soldados de la nueva brigada para judíos ultraortodoxos del Ejército israelí.
Foto: Ejército israelí EFE - Ejército israelí
Eran las 11 p. m. en Jerusalén, y una de las comunidades ultraortodoxas más aisladas de la ciudad estaba en una ola de protestas.
Cientos de hombres con trajes y sombreros negros de la comunidad Edah Haredit se inquietaban cada vez más a medida que un rabino de alto rango gritaba en yiddish desde un balcón y denunciaba al gobierno israelí por reclutar a los ultraortodoxos. Habían estado exentos del servicio militar para dedicarse al estudio religioso desde que Israel fue fundado, pero ahora se les necesitaba para la guerra en Gaza.
Un gran...
Por Elisabeth Bumiller, Natan Odenheimer y Johnatan Reiss | The New York Times
