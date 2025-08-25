No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Los israelíes ultraortodoxos se resisten a servir en la guerra

Las protestas de los ultraortodoxos contra el servicio militar en Gaza ponen en jaque al gobierno de Netanyahu.

Elisabeth Bumiller, Natan Odenheimer y Johnatan Reiss | The New York Times
25 de agosto de 2025 - 05:58 p. m.
Soldados de la nueva brigada para judíos ultraortodoxos del Ejército israelí.
Foto: Ejército israelí EFE - Ejército israelí

Eran las 11 p. m. en Jerusalén, y una de las comunidades ultraortodoxas más aisladas de la ciudad estaba en una ola de protestas.

Cientos de hombres con trajes y sombreros negros de la comunidad Edah Haredit se inquietaban cada vez más a medida que un rabino de alto rango gritaba en yiddish desde un balcón y denunciaba al gobierno israelí por reclutar a los ultraortodoxos. Habían estado exentos del servicio militar para dedicarse al estudio religioso desde que Israel fue fundado, pero ahora se les necesitaba para la guerra en Gaza.

Un gran...

Por Elisabeth Bumiller, Natan Odenheimer y Johnatan Reiss | The New York Times

