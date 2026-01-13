Los muertos en Irán por protestas: entre 2.000 y 3.000 en dos semanas

Un manifestante contra el régimen iraní quema una foto que muestra a Ali Khamenei, líder supremo de Irán. Foto: AFP - PIERO CRUCIATTI

Por lo menos 734 personas resultaron muertas por la represión a las protestas en Irán, denunció este martes la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, aunque agregó que el número real debe ser mucho mayor. En esa línea, Reuters redondea en más de 2.000 la cifra y el New York Times la eleva casi a 3.000.

De acuerdo con la oenegé, el saldo de fallecidos incluye a nueve jóvenes con menos de 18 años, y se registran también miles de heridos.

El director de la ONG, Mahmood Amiry-Moghaddam, afirmó que “los números que publicamos están basados en información recibida de menos de la mitad del país”.

Según la prensa estatal, decenas de miembros de las fuerzas de seguridad murieron en las protestas. Sus funerales se acabaron convirtiendo en grandes concentraciones a favor del gobierno, que declaró tres días de luto oficial.

El martes, el canciller iraní, Abás Araqchi, declaró a Al Jazeera que el gobierno ordenó que se cortara internet tras verse “confrontado a operaciones terroristas y darse cuenta de que las órdenes venían de fuera del país”.

Respecto a las amenazas de Trump, añadió: “Estamos preparados para cualquier eventualidad y esperamos que Washington elija una opción sensata. No importa qué opción elijan, estamos preparados para ello”.

En tanto, la Fiscalía afirmó que las autoridades presentarán cargos por delitos capitales de “moharebeh” (“guerra contra Dios”) contra algunos de los sospechosos detenidos en las protestas. En el pasado, ha habido casos en que esos cargos han acarreado la pena de muerte.

Llamado de los Pahlavi

A sus 86 años, el ayatolá Jamenei se ha visto confrontado a multitud de retos, como la guerra de 12 días con Israel en junio, desencadenada por un ataque masivo contra las instalaciones militares y nucleares de la República Islámica.

Sin embargo, estas protestas “representan el desafío más grave a la República Islámica en años, tanto por su alcance como por sus reclamos políticos cada vez más explícitos”, declaró a AFP Nicole Grajewski, profesora en el Centro de Estudios Internacionales Sciences Po, en París.

Aún así, varios analistas advirtieron que es demasiado pronto para predecir una caída inmediata del sistema teocrático, subrayando que Irán cuenta con un aparato represivo sólido, empezando por el cuerpo de los Guardianes de la Revolución, encargado de proteger la República Islámica.

Reza Pahlavi, hijo del sah depuesto en 1979 y figura opositora exiliada en Estados Unidos, instó a las fuerzas de seguridad a “ponerse del lado del pueblo”.

En la misma línea, su madre, Farah Pahlavi, también en el exilio, las llamó a “escuchar los gritos de angustia y de rabia de los manifestantes” y a “unirse a [sus] hermanos y hermanas antes de que sea demasiado tarde”.

