Los periodistas Maria Ressa y Dmitri Muratov recogieron el Premio Nobel de Paz

En su trabajo periodístico, Maria Ressa ha escrito en contra de Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, y Dmitry Muratov ha investigado sobre corrupción, violencia policial, arrestos ilegales y fraude electoral en Rusia. Foto: Agencia AFP

Maria Ressa, cofundadora de la página de información web Rappler, y Dimitri Muratov, redactor jefe del diario independiente Novaia Gazeta, fueron galardonados a principios de octubre con el premio Nobel de Paz. Hoy, los dos periodistas, críticos de sus respectivos gobiernos (filipino y ruso), recogieron en Oslo su galardón.

“Estoy sin palabras. En este momento estoy en otro evento, pero estoy sin palabras”, esa fue la reacción de Ressa cuando en nombre del Comité Noruego del Nobel la llamaron a compartirle la decisión de otorgarle dicho reconocimiento, dado “su coraje al luchar por la libertad de expresión de Filipinas”. En su trabajo periodístico, ha escrito en contra de Rodrigo Duterte, presidente de su país, y su política sangrienta en contra el narcotráfico. Por su trabajo, ha sido objeto de investigaciones, procesos judiciales y ciberacoso.

Según se lee en AFP, la periodista filipina criticó a los grandes grupos tecnológicos estadounidenses por permitir la difusión de “un lodo tóxico” en las redes sociales por su codicia. “Ellos están enemistados con los hechos, enemistados con los periodistas. Su naturaleza es dividirnos y radicalizarnos. Sin los hechos no puedes tener la verdad. Sin verdad no puedes tener la confianza. Sin confianza no tenemos (...) democracia y se vuelve imposible enfrentarse a los problemas existenciales de nuestro planeta: el clima, el coronavirus, la batalla por la verdad”. En este orden de ideas, Ressa dedica su premio a todos los periodistas del mundo, pues en el último tiempo se ha visto un retroceso en el oficio, así como en la democracia.

Por su parte, Muratov, a través de Novaia Gazeta, ha publicado artículos sobre corrupción, violencia policial, arrestos ilegales y fraude electoral en Rusia, entre otras problemáticas más, llevando al Comité del Nobel a otorgarle el premio por la defensa de la libertad de prensa en medio de condiciones difíciles. En la ceremonia de recibimiento del premio, pidió un minuto de silencio en homenaje a los periodistas asesinados, diciendo: “Pongámonos en pie y honremos a nuestros colegas periodistas (...) que dieron su vida por esta profesión. Demos también nuestro apoyo a aquellos que son perseguidos. Quiero que los periodistas mueran de viejos”, se lee en la agencia de noticias.

