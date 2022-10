Los planes de China con Taiwán “avanzan mucho más rápido con Xi Jinping”: Blinken

Un caza Mirage 2000-5 se acercó para aterrizar en una base aérea en Hsinchu, Taiwán, el 6 de agosto de 2022. Después de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, el ejército chino inició una serie de simulacros con fuego real en seis áreas marítimas. Foto: EFE - RITCHIE B. TONGO

Mientras que el Partido Comunista de China está llevando a cabo su congreso, conocido como la cita política más importante de ese país, Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, advirtió que los planes de Beijing con Taiwán avanzan “más rápido” bajo el régimen de Xi Jinping. De hecho, en una intervención que realizó el domingo, el mandatario del gigante asiático aseguró que sus acciones relacionadas con Taiwán siguen siendo fundamentales para sus planes de “rejuvenecimiento” de China.

La intervención de Blinken se dio en el marco de una conversación que sostuvo con Condoleezza Rice, exsecretaria de Estado estadounidense, en la Universidad de Stanford el pasado lunes, mismo encuentro en el que el funcionario aseguró que la paz y la estabilidad entre China y Taiwán se habían mantenido con éxito durante décadas, pero últimamente Beijing ha cambiado su enfoque.

“En lugar de apegarse al statu quo que se estableció de manera positiva, [Beijing ha tomado] la decisión fundamental de que el statu quo ya no es aceptable, y ha decidido buscar la reunificación en un plazo mucho más rápido”, dijo Blinken. “Si los medios pacíficos no funcionan, se emplearán medios coercitivos, y posiblemente si los medios coercitivos no funcionan, entonces tal vez se utilicen medios forzosos para lograr su objetivo. Eso es lo que está alterando profundamente el statu quo y creando tremendas tensiones”, agregó.

De hecho, los ánimos alrededor de esta cuestión han aumentado en los últimos años, pues el Ejército Popular de Liberación (EPL) ha realizado incursiones casi diarias en la zona de identificación aérea de Taiwán. Además, en el marco de la visita de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el ejército chino realizó importantes ejercicios militares alrededor de la isla principal de Taiwán en agosto y, desde entonces, ha aumentado significativamente los cruces militares sobre la línea media.

Hay diferentes opiniones con respecto a cuándo China llevará a cabo la unificación de Taiwán. Por un lado, altos cargos militares de Estados Unidos y Taiwán han advertido que el ejército chino tendrá la capacidad militar para tal fin en unos años, mientras que los analistas señalan el objetivo de Xi de rejuvenecimiento nacional para 2049, el centenario de la República Popular China, como una posible fecha límite.

“Es posible que el secretario Blinken esté preocupado por el ritmo y el alcance de la modernización militar de China, que claramente se centra en Taiwán, pero la capacidad militar de China por sí sola no indica la intención de usar la fuerza en el corto plazo”, le dijo a The Guardian Drew Thompson, académico de la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew y exfuncionario del Departamento de Estado de Estados Unidos. “Dicho esto, la intención de Xi Jinping podría cambiar en un instante, mientras que la capacidad tarda años en desarrollarse, al igual que la construcción de las defensas de Taiwán y Estados Unidos contra la proyección de poder del EPL. El tiempo considerable que lleva construir defensas es una razón sólida para expresar un sentido de urgencia”.

Ahora bien, según Blinken, la situación en la isla es preocupante, sobre todo en lo que tiene que ver con el Estrecho de Taiwán, pues “la cantidad de tráfico comercial que pasa por el Estrecho todos los días y tiene un impacto en las economías de todo el mundo es enorme. Si eso se interrumpiera como resultado de una crisis, los países de todo el mundo sufrirían (...). Si la producción taiwanesa se interrumpiera como resultado de la crisis, habría una crisis económica en todo el mundo”.

