“Dos años de pesadilla”: los servicios médicos en Gaza enfrentan una nueva amenaza de Israel

Israel notificó a Médicos Sin Fronteras que bloqueará su operación en Gaza desde finales de febrero por la negativa a entregar información de identificación de su personal. Desde Amán, Jordania, Felipe Ribeiro, coordinador de emergencias de MSF, reitera que continuarán mientras tengan existencias de suministros.

Hugo Santiago Caro
12 de febrero de 2026 - 11:00 p. m.
Palestinos heridos reciben tratamiento en el Hospital Nasser en Khan Younis, Franja de Gaza.
Foto: EFE - HAITHAM IMAD

¿Qué significa en términos prácticos para MSF la orden de expulsión de la Franja de Gaza? ¿Qué servicio médico específico se vería afectado de inmediato si eso ocurre?

En primer lugar, no vamos a detener nuestras operaciones el 1 de marzo. Eso debe quedar claro. En realidad, el gobierno israelí nos informó que a partir del 28 de febrero ya no se nos permitirá operar. Sin embargo, seguimos registrados en Palestina. Básicamente operamos en la región bajo dos registros principales. Uno con Israel, porque controla todo el acceso a Palestina...

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.
