“Dos años de pesadilla”: los servicios médicos en Gaza enfrentan una nueva amenaza de Israel

Palestinos heridos reciben tratamiento en el Hospital Nasser en Khan Younis, Franja de Gaza. Foto: EFE - HAITHAM IMAD

¿Qué significa en términos prácticos para MSF la orden de expulsión de la Franja de Gaza? ¿Qué servicio médico específico se vería afectado de inmediato si eso ocurre?

En primer lugar, no vamos a detener nuestras operaciones el 1 de marzo. Eso debe quedar claro. En realidad, el gobierno israelí nos informó que a partir del 28 de febrero ya no se nos permitirá operar. Sin embargo, seguimos registrados en Palestina. Básicamente operamos en la región bajo dos registros principales. Uno con Israel, porque controla todo el acceso a Palestina...