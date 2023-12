Los tres rehenes israelíes asesinados por error en Gaza intentaron pedir ayuda

Familiares y amigos asistieron el domingo al funeral de Alon Shamriz, uno de los tres rehenes asesinados por el Ejército israelí en Gaza. Foto: EFE - STRINGER

Los tres rehenes que fueron asesinados por error por soldados israelíes en la Franja de Gaza habrían utilizado restos de comida para crear carteles pidiendo ayuda, informó el domingo el Ejército del Estado judío. Los tres, al parecer, salieron sin camisa de un edificio y portaron una bandera blanca improvisada. En hebreo, trataron de decirles a los soldados que eran civiles, según las actualizaciones previas que hizo la misma institución. Las investigaciones siguen, pero estos son los detalles que se conocen hasta el momento.

El teniente general Herzi Halevi, jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, dijo el domingo a un grupo de soldados en Gaza que los rehenes intentaron minimizar el riesgo de acercarse a los soldados, quitándose las camisas para mostrar que no llevaban ningún explosivo. Ellos, agregó, “vinieron hablando hebreo, pidiendo ayuda”, se lee en una transcripción publicada en la cuenta militar de Telegram, citada por The New York Times.

Aunque el funcionario enfatizó en que los soldados que abrieron fuego contra los secuestrados fugitivos “estaban seguros de que estaban haciendo lo correcto”, hizo un llamado general a “usar la cabeza”. Según los reportes, los instó a “tomar dos segundos” cuando vean a personas desarmadas, sin camisa -una forma de demostrar que no tienen explosivos- y con las manos en alto. “Quiero decirles algo igual de importante, si son dos habitantes de Gaza con una bandera blanca que salen a rendirse, ¿por qué dispararíamos contra ellos? Absolutamente no. Absolutamente no. Esas no son las Fuerzas de Defensa de Israel”.

En medio de esto, se supo que el director de la CIA, William J. Burns, se reunirá en Varsovia el lunes con funcionarios israelíes y cataríes para mantener conversaciones destinadas a reiniciar los intercambios de rehenes y prisioneros, según informaron unos funcionarios estadounidenses. De hecho, hay quienes dicen que el asesinato accidental de los tres secuestrados podría poner bajo presión al gobierno de Netanyahu para abrir una nueva puerta de negociación. Sin embargo, él ha dicho que la ofensiva israelí no cesará hasta acabar con Hamás.

El funcionario estadounidense se reunirá con David Barnea, jefe del Mossad, la agencia de espionaje de Israel, quien ha estado liderando los esfuerzos de negociación por parte del Estado judío. Ellos sostendrán una reunión con Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, primer ministro de Catar.

