Luego de tres años en coma, fallece la princesa Bha de Tailandia: era la posible sucesora

Una doliente tailandesa sostiene una fotografía de la princesa Bajrakitiyabha tras el anuncio de su fallecimiento en el Hospital Memorial Rey Chulalongkorn de Bangkok, Tailandia, el 12 de junio de 2026. Foto: EFE - RUNGROJ YONGRIT

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La princesa Bajrakitiyabha Mahidol, hija mayor del rey de Tailandia, falleció a los 47 años, anunció este viernes el Palacio Real, más de tres años después de que fuera hospitalizada tras sufrir una enfermedad repentina y entrara en estado de coma.

La princesa Bha, como era conocida en su país, padecía una infección abdominal y “su estado siguió empeorando” hasta que “falleció en paz” el jueves por la noche, indicó la Oficina de la Casa Real en un comunicado.

Su cuerpo será velado en el Gran Palacio de Bangkok y su funeral se celebrará “con los más altos honores según la tradición real”, añadió.

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Bajrakitiyabha, la única hija del primer matrimonio del rey Vajiralongkorn con la princesa Soamsawali, estuvo en coma en el hospital desde que sufrió un grave problema cardíaco en una sesión de entrenamiento con perros del ejército en diciembre de 2022.

El Palacio Real había informado en agosto de 2025 que padecía una grave infección sanguínea y dependía de aparatos médicos para mantener sus funciones pulmonares y renales, así como de medicación.

En mayo, la casa real indicó que su estado de salud se había “deteriorado” gravemente y que su infección se había vuelto “incontrolable”.

Fiscal y diplomática

Fiscal y diplomática de formación, Bajrakitiyabha se educó en Reino Unido, Tailandia y Estados Unidos, obtuvo una licenciatura en Derecho de la Universidad de Cornell y ocupó el cargo de embajadora de Tailandia en Austria.

Durante una visita en 2012 a esa institución educativa estadounidense, la princesa habló de su trayectoria profesional ante los estudiantes.

“Ahora me pregunto, ¿qué soy exactamente? ¿Una fiscal? ¿Una abogada penalista? ¿Una diplomática? La respuesta es todo eso a la vez. Yo digo que soy un híbrido”, dijo, según el diario universitario Cornell Chronicle.

También ocupó varios cargos en Naciones Unidas y se convirtió en defensora de los derechos de las mujeres, incluida la mejora de las condiciones de las presas en sus lugares de reclusión.

Como princesa, Bajrakitiyabha desempeñaba un importante papel ceremonial en la sociedad tailandesa, donde la familia real ocupa un lugar central en la jerarquía institucional y simbólica del país asiático.

Se la consideraba cercana a su padre y fue nombrada para un cargo de alto rango en el comando de guardias personales del monarca un año antes de su hospitalización.

Cuando cayó enferma, se colocaron libros en todo el país para que los tailandeses pudieran escribir mensajes de buenos deseos para la princesa.

La sucesión

El rey, de 73 años, que tiene siete hijos de cuatro matrimonios, no ha anunciado a su heredero designado.

Si bien las reglas de sucesión favorecen a los hombres, la princesa Bajrakitiyabha era vista como la posible sucesora.

Tras su deceso, la línea directa de sucesión recae en el príncipe Dipangkorn, de 21 años, y la princesa Sirivannavari, de 39 años. En la lista no se encuentran otros cuatro hijos repudiados por el monarca cuando eran adolescentes.

Bajrakitiyabha tenía una imagen de mujer moderna y preparada, algo que hacía parecer más posible recuperar parte de la popularidad perdida de la monarquía tras la muerte de su abuelo, quien reinó durante 70 años.

Además, a diferencia del resto de sus hermanos, era la única cuya madre (la princesa Soamsawali, prima hermana del actual monarca, de quien el rey se divorció en 1991) era miembro de una monarquía antes de casarse con Vajiralonkorn.

El primer sucesor y la diseñadora

Después de esta relación, el actual monarca se casó y divorció en dos ocasiones con mujeres sin relación con la monarquía: Sujarinee Vivacharawongse, entre 1994 y 1996, con quien tuvo cinco hijos, y Srirasmi Suwadee, entre 2001 y 2014, con un descendiente.

En 2019 contrajo nupcias con la reina Suthida, antigua azafata de vuelo, y después nombró concubina real a una guardaespaldas, conocida como Koi.

El príncipe Dipangkorn, el hijo más joven del monarca, se sitúa como el primero en la línea de sucesión. Según círculos cercanos a la monarquía, el joven padecería problemas cognitivos, algo no confirmado por la Casa Real.

Por su parte, la princesa Sirivannavari, única hija que reside en Tailandia del segundo matrimonio, ha mostrado interés por la alta costura y es menos asidua a los compromisos oficiales.

Hijos desterrados

Sirivannavari tiene otros cuatro hermanos, nacidos durante la relación previa al matrimonio con la segunda esposa y que han pasado la mayor parte de sus vidas en Estados Unidos tras ser desterrados por su padre en 1996, al divorciarse de su madre.

De manera inesperada y unos ocho meses después de la hospitalización de Bajrakitiyabha, regresó al país Vacharaesorn Vivacharawongse (tercer hijo del monarca) lo que desató las especulaciones sobre la sucesión al participar este en varios actos.

A la llegada de Vacharaesorn siguieron las visitas de sus otros tres hermanos: Juthavachara, Chakriwat y Vatchrawee.

En 2025, sin embargo, los hermanos denunciaron en una carta que las autoridades de Inmigración les habían impedido entrar a Tailandia. Vacharaesorn abandonó el reino en junio de ese año tras, según sus hermanos, ser presionado para ello.

No está claro si Vacharaesorn y sus hermanos, quienes no aparecen en las actuales fotografías en la web de la casa real, conservan el estatus real otorgado cuando eran niños.

Una remota posibilidad es que la Corona fuera asumida por alguna de las hermanas del rey. La princesa Sirindhorn, de 71 años, no tiene hijos, y Chulabhorn, de 68, tiene un estado frágil de salud.

Por su parte, Ubolratana, de 75 años, perdió sus títulos nobiliarios al casarse con un estadounidense.

Otra posible vía es el cambio de linaje o la elección de un familiar indirecto, procedimiento utilizado en Tailandia en 1935 cuando abdicó el rey Prajadhipok.

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