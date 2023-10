Madres hay más que una: encuentro de luchas, de la Shoa a los “falsos positivos”

Una mujer y un hombre se entrelazan las manos frente a una casona en la colina que domina la población de Izieu, en el este de Francia. Nunca se han visto antes, tal vez nunca vuelvan a verse. Ella se llama Blanca Nubia Monroy. Él se llama Alex Halaunbrenner.

Ella es la madre de Julián Oviedo Monroy. Él es el hijo de Ita-Rosa Halaunbrenner.

Blanca Nubia dice: “Cuando Julián tenía unos días de nacido le prometí que nunca lo iba a abandonar. Él ya no está, pero yo aún no lo he abandonado”.