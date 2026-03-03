Publicidad

Mapa del conflicto: los países atacados por Irán tras ofensiva de EE. UU. e Israel

Irán atacó a aliados de EE. UU. e Israel y activó una red de alianzas que eleva el calibre de la tensión regional y global.

Laura Henao Arévalo
03 de marzo de 2026 - 12:00 a. m.
Un misil lanzado desde Irán se ve en el cielo desde el campamento de refugiados palestinos de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza.
Foto: AFP - EYAD BABA

Tras la operación Furia Épica de Israel y Estados Unidos contra Irán, Teherán ha desatado su respuesta en la región con ataques a varios países del Medio Oriente que albergan bases estadounidenses.

La Guardia Revolucionaria Islámica prometió venganza por la muerte de su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y aunque las represalias completas están por materializarse, los intensos bombardeos con misiles contra aliados de Washington y Tel Aviv marcan el inicio de una escalada regional que promete intensificarse aún más.

Hasta ahora, Irán ha...

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
Conoce más

