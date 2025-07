“Más cruces, más camiones”: UE logra que Israel autorice ayuda humanitaria en Gaza

Los palestinos desplazados reciben paquetes de alimentos. Foto: AFP - Agencia AFP

Israel ha acordado con la Unión Europea (UE) ampliar el acceso de la ayuda humanitaria a Gaza con la apertura de más pasos fronterizos y la entrada de más camiones, informó este jueves la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

“Hoy hemos llegado a un acuerdo con Israel para ampliar el acceso humanitario a Gaza”, anunció Kallas a través de un mensaje en redes sociales, en el que agregó que el pacto implica “la apertura de más cruces, la entrada en Gaza de camiones con ayuda y alimentos, la reparación de infraestructuras vitales y la protección de los trabajadores humanitarios”.

“Contamos con que Israel aplique todas las medidas acordadas”, señaló.

Posteriormente en un comunicado, Kallas dijo que tras las resoluciones del Consejo de Ministros israelí y el “diálogo constructivo entre la UE e Israel”, este país ha acordado “medidas significativas para mejorar la situación humanitaria” en la Franja.

Explicó que estas medidas “se están aplicando o se aplicarán en los próximos días, en el entendimiento común de que la ayuda a gran escala debe entregarse directamente a la población y de que se seguirán tomando medidas para garantizar que no haya desvío de ayuda a Hamás”.

La alta representante de la UE para Política Exterior y Seguridad indicó que las medidas acordadas incluyen el aumento sustancial del número de camiones diarios para la entrada en Gaza de alimentos y artículos no alimentarios, la apertura de otros pasos fronterizos tanto en la zona norte como en la sur y la reapertura de las rutas de ayuda jordana y egipcia.

También se permitirá la distribución de suministros alimentarios a través de panaderías y cocinas públicas en toda la franja de Gaza, y la reanudación de los suministros de combustible para uso de las instalaciones humanitarias “hasta un nivel operativo”.

Kallas aseguró que la UE está dispuesta a coordinarse con todas las partes humanitarias interesadas, los organismos de las Naciones Unidas y las ONG sobre el terreno, para garantizar la rápida aplicación de estas medidas urgentes.

Además, volvió a solicitar un alto el fuego inmediato y la liberación de todos los rehenes que quedan en manos de Hamás, apoyó los esfuerzos actuales de Egipto, Catar y los Estados Unidos de América como mediadores.

El portavoz comunitario Anouar El Anouni afirmó durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea que este pacto es “resultado del diálogo” iniciado por Kallas con el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, en línea con lo acordado en el último Consejo de Ministros comunitarios de Exteriores de junio.

No obstante, el portavoz no quiso especular sobre la posibilidad de que el acuerdo alcanzado excluya la posibilidad de proponer una suspensión o suspensión parcial del acuerdo de asociación entre la UE e Israel, como habían pedido Estados miembros ante la situación humanitaria en Gaza.

