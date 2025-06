Acusan a la GHF de “masacres en serie” por mortíferas entregas de comida en Gaza

Voluntarios de familias palestinas organizadas en comités para prevenir robos vigilan los camiones que transportan ayuda cuando entran en la Franja de Gaza. Foto: AFP - BASHAR TALEB

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La oenegé Médicos Sin Fronteras (MSF) acusó el viernes a la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF) de ser un dispositivo de “simulacro de distribución alimentaria que produce masacres en serie” en el territorio palestino, y pidió su desmantelamiento.

El sistema de distribución de alimentos, apoyado por Estados Unidos e Israel, “parece diseñado para humillar a los palestinos” en Gaza, condenó MSF.

Los equipos médicos de MSF reciben cada día a personas muertas o heridas mientras buscaban comida en uno de los puntos de distribución. También constataron un fuerte aumento de heridos por bala.

Debido a las restricciones impuestas por Israel a los medios en Gaza y las dificultades para acceder a la zona de guerra, la AFP no está en condiciones de verificar de forma independiente los informes de las organizaciones en el terreno.

La fundación, que recurre a contratistas armados para garantizar la seguridad en sus centros, niega que se hayan producido incidentes en los momentos de distribución.

El dispositivo es “un simulacro de distribución alimentaria que produce masacres en serie y debe detenerse inmediatamente”, denunció MSF.

La oenegé señaló que la GHF obliga a los palestinos “a elegir entre morir de hambre o arriesgar su vida para obtener una cantidad irrisoria de alimentos”.

Israel impuso un bloqueo humanitario al territorio palestino a principios de marzo, lo que provocó una grave escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos.

El bloqueo sólo se levantó parcialmente a finales de mayo, cuando la GHF empezó a distribuir ayuda.

“Los cuatro centros de distribución, situados en zonas totalmente controladas por las fuerzas israelíes tras el desplazamiento forzoso de sus habitantes, tienen el tamaño de campos de fútbol y están rodeados de puestos de observación, terraplenes de tierra y alambre de espino. Su entrada vallada sólo permite un punto de acceso”, explica Aitor Zabalgogeaskoa, coordinador de emergencias de MSF en Gaza.

“Si la gente llega demasiado pronto y se acerca a los puestos de control, les disparan. Si llegan a tiempo, pero hay demasiada gente y saltan los terraplenes y las alambradas, les disparan” y “si llegan tarde, no deberían estar allí porque es una ‘zona evacuada’ y les disparan”, denuncia.

La ONU y las oenegés humanitarias han criticado duramente a la GHF y se niegan a trabajar con ella, debido a la preocupación que suscitan sus procedimientos y su neutralidad.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com