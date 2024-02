Médicos Sin Fronteras denunció que ataque israelí mató a familiares de su personal

Un vehículo de MSF (Médicos Sin Fronteras) averiado en el oeste de Jan Yunis, sur de la Franja de Gaza, 21 de febrero de 2024. Foto: EFE - MOHAMMED SABER

Un ataque israelí mató a la nuera y la esposa de uno de los trabajadores de Médicos Sin Fronteras (MSF), denunció la organización humanitaria esta semana. En el hecho, agregó la entidad, otras seis personas, cinco de las cuales eran mujeres y niños, resultaron heridas.

Esto habría ocurrido a última hora de la tarde del 20 de febrero, cuando “las fuerzas israelíes llevaron a cabo una operación militar en Al-Mawasi, una zona situada junto a la costa del sur de Gaza, durante la cual un tanque israelí disparó contra una casa que albergaba a trabajadores de MSF y sus familias”, en total, unas 64 personas, según un comunicado.

“También se dispararon balas contra el edificio, que estaba claramente identificado como un espacio que albergaba personal de MSF, alcanzando la puerta principal, el exterior del edificio y el interior de la planta baja”, agrega el documento.

“Estamos indignados y profundamente entristecidos por estos asesinatos”, dijo Meinie Nicolai, directora general de MSF, que actualmente coordina las actividades médicas de MSF en Gaza. “El mismo día que Estados Unidos decidió vetar un alto el fuego inmediato en las Naciones Unidas, dos hijas tuvieron que ver cómo su madre y su cuñada eran asesinadas por el proyectil lanzado por un tanque israelí”.

Fuentes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) le dijeron a El Espectador que “durante la actividad operativa en Jan Yunis, las fuerzas de las FDI dispararon contra un edificio que fue identificado como un edificio donde se estaba produciendo actividad terrorista. Tras el incidente, se recibieron informes de la muerte de dos civiles no involucrados en la zona”.

Agregaron: “Las FDI lamentan cualquier daño a civiles y hacen todo lo que está a su alcance para operar de manera precisa y exacta en el campo de combate. Como parte del proceso de aprendizaje de lecciones que llevan a cabo las FDI durante los combates, las FDI comenzaron a examinar el incidente”.

A la pregunta por los indicios que llevaron a determinar la estructura como supuesto lugar de actividades terroristas, se limitaron a decir que todo el asunto está bajo investigación.

De otro lado, este jueves, Christopher Lockyear, secretario general de MSF, intervino en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en donde denunció que la guerra que Israel libra en Gaza es “una guerra contra su población entera, una guerra de castigo colectivo, una guerra sin reglas, una guerra a cualquier costo”.

El directivo británico de MSF recordó que Israel ha bombardeado en varias ocasiones los convoyes humanitarios de su organización y arrestado a sus miembros, lo que significa que “la respuesta humanitaria en Gaza es una ilusión, una ilusión conveniente para perpetuar el relato de que esta guerra se libra según las leyes humanitarias”, lo que él negó enfáticamente.

Israel ha sostenido, con fotografías (de equipos, armamentos, túneles, entre otros), así como videos, que estructuras como los hospitales en Gaza son usados por Hamás como bases operativas. Sin embargo, el representante de MSF objetó dicha tesis pues considera que no se ha aportado “ninguna prueba verificada”.

Aunque las críticas a Estados Unidos fueron contundentes, el embajador adjunto de este país, Robert Wood, respondió que las negociaciones por una tregua son largas y no siempre traen resultados rápidos, pero volvió a culpar a Hamás de que todo lo que sucede en Gaza, repitiendo una por una las tesis de Israel.

“Un millón y medio de civiles en Rafah y otros civiles en Gaza no estarían en peligro si Hamás se atuviera a las leyes de la guerra, no se incrustara con los civiles, no se escondiera en complejos de túneles bajo los hospitales y no cometiera otras atrocidades”, dijo.

