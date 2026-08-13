Mientras EE. UU. se queda sin municiones, las capacidades militares de Irán evolucionan

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

El mes pasado, durante cinco intensos días, Irán lanzó oleadas de drones y misiles contra las tropas estadounidenses desplegadas en tres bases en Jordania, con la esperanza de penetrar las poderosas defensas antiaéreas estadounidenses.

Con misiles avanzados capaces de cambiar repentinamente de rumbo, Irán sometió a los sistemas de defensa de las bases a un intenso ataque, obligando a los estadounidenses a emplear sus escasas reservas de interceptores Patriot.

Al quinto día, los iraníes lograron penetrar.

El 17 de julio, un misil impactó unas...