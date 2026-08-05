Migrantes marroquíes cuentan por qué cruzaron a Ceuta

Migrantes que regresaron a Marruecos. La semana pasada, entre 50.000 y 60.000 personas entraron a Ceuta, un pequeño territorio español en el norte de África que comparte frontera con Marruecos. Foto: Sergey Ponomarev

Cuando el rey Mohamed VI de Marruecos se dirigió a su pueblo el miércoles para conmemorar su vigésimo séptimo año en el trono, habló con esperanza sobre el futuro de su nación norteafricana.

Marruecos, dijo, era un país seguro y estable, con una economía en crecimiento que estaba dando grandes pasos en el turismo, la inversión y la manufactura.

“Este es un momento fundamental en el desarrollo de nuestra nación”, dijo el monarca de 62 años. “Un momento en el que la confianza y el optimismo deben prevalecer sobre la desesperación y la frustración”.