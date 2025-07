Miles marcharon en Israel pidiendo a Netanyahu y Trump parar “genocidio” en Gaza

Partidarios y familiares de rehenes israelíes retenidos por Hamás en Gaza marchan hacia la Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv. Foto: EFE - ABIR SULTAN

Miles de israelíes se manifestaron este sábado en Tel Aviv hacia la sede de la embajada de EE.UU, donde pidieron tanto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como al presidente estadounidense, Donald Trump, un acuerdo de rehenes, mientras un número mucho menor de personas acudió a otra concentración a favor del fin del “genocidio” en Gaza.

“¡Bibi y Trump, cierren el trato! ¡Para que podamos hacer grande a Israel de nuevo!”, urgió encima de un escenario en la conocida como Plaza de los Rehenes el israelí Doron Steinbrecher, quien fue liberado de su cautiverio a manos de Hamás durante la tregua el pasado 19 de enero.

Steinbrecher añadió: “El primer paso para nuestra recuperación, para nuestra capacidad de levantarnos, es que todos (los rehenes) regresen. Es posible que todos regresen”.

Las protestas se producen tras las declaraciones ayer del presidente estadounidense, Donald Trump, en las que insinuó una vez más que diez rehenes serán liberados “muy pronto”, sin dar más detalles sobre el avance de las negociaciones entre Israel y Hamás.

De forma paralela a esta protesta, decenas de activistas se congregaron en otro punto de Tel Aviv, demandando el fin del “genocidio” en Gaza, según detalló a EFE una de sus asistentes.

Los manifestantes sostenían eslóganes en contra de la ofensiva israelí, así como fotos de algunos de los 17.000 niños asesinados por Israel en la Franja.

