Mojtaba Jamenei, el sucesor del ayatolá y nuevo líder supremo de Irán en plena guerra

Tres días después del asesinato de Alí Jamenei en Irán por bombardeos de Estados Unidos e Israel, la Asamblea de Expertos designada por la república islámica ha escogido a Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá, como nuevo líder supremo de Irán y la cara visible en medio de esta guerra en Oriente Medio.

Una elección que, reportan medios como la agencia Iran International, se dio en medio de un contexto de presión por parte del cuerpo de los Guardianes de la Revolución, una de las Fuerzas Armadas iraníes, que urgieron a los políticos y clérigos a designar un nuevo líder.

Mientras esto ocurría, con los 88 miembros de la Asamblea reunidos en Qom, Israel atacó el edificio donde se llevaba a cabo la votación, pero no logró disuadir ni aplazar la diligencia.

Jamenei es el segundo hijo del fallecido líder y hasta el ataque del sábado, contaba con una influencia discreta dentro del funcionamiento del Estado iraní. No contaba con un cargo oficial, pero al igual que su padre era un clérigo chií y estaba bien relacionado dentro de los sectores conservadores iraníes.

#BREAKING Iran's Assembly of Experts elected Ali Khamenei's son Mojtaba as the next leader under pressure from the Revolutionary Guards, informed sources told Iran International.https://t.co/1kNzoCcJPW pic.twitter.com/Tf6HfZMz88 — Iran International English (@IranIntl_En) March 3, 2026

Ahora tendrá la dura tarea de reemplazar a su padre en pleno escenario de guerra contra los dos principales enemigos de su país: Estados Unidos e Israel. Jamenei cuenta con un pasado militar, habiendo participado en la guerra entre Irak e Irán entre 1987 y 1988, además de haber estado involucrado en la represión de las protestas de 2009.

Cabe resaltar que a pesar de que su padre ocupaba también el cargo de ayatola, Mojtaba no ocupará -hasta ahora- el cargo, pues es un cargo religioso que difiere del de líder supremo del país.

¿El “peor” escenario para Trump?

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes que la mayoría de los dirigentes iraníes en los que Washington pensaba para gobernar el país tras la guerra “están muertos”.

“La mayoría de las personas en las que pensábamos han muerto (...) Ahora tenemos otro grupo (de dirigentes). Puede que también estén muertos, según reportes”, dijo el presidente estadounidense.

Trump añadió que el “peor escenario” para el país sería la llegada de un dirigente “tan malo” como el ayatolá Alí Jamenei, muerto durante la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra la república islámica. “No queremos que eso ocurra”, precisó.

