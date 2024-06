Muertos por ola de calor en Arabia Saudita ya son más de 1.300

Peregrinos musulmanes en el ritual simbólico de la lapidación del diablo en el puente de Jamarat cerca de La Meca, Arabia Saudí. Foto: EFE - STRINGER

Arabia Saudita informó que más de 1.300 personas murieron durante la peregrinación del hach a la Meca debido a la ola de calor que elevó las temperaturas a casi 52 grados. Las autoridades precisaron que la mayoría de los fallecidos no contaba con un permiso oficial.

“Lamentablemente, el número de víctimas mortales fue de 1.301 y un 83% no tenían una autorización para realizar el hach y caminar largas distancias, expuestos directamente al sol, sin las condiciones adecuadas”, indicó la agencia oficial saudita.

El hach a la Meca es uno de los cinco pilares del islam y todo musulmán que disponga de los medios necesarios debe realizarlo al menos una vez en su vida.

En los últimos años, el calendario lunar del islam hace que este rito coincida con el sofocante verano en Arabia Saudita y este año se registraron temperaturas de 51,8 ºC en la Meca.

Hasta el 23 de junio, las autoridades sauditas no habían realizado ningún comentario público sobre las muertes reportadas ni anunciaron su propio balance. Pero un recuento hecho por AFP de la semana pasada, basado en declaraciones oficiales y reportes de diplomáticos, estimó que se registraron más de 1.100 muertos.

El Ministerio apuntó que se contactó con los familiares de los fallecidos tras su identificación, una labor compleja y que requirió tiempo “dado que muchos de los fallecidos no portaban ningún dato ni cédula de identidad”.

“Se han realizado los trámites necesarios para identificarlos, sepultarlos y honrarlos en La Meca y se han expedido sus certificados de defunción”, añadió.

Un alto cargo saudita indicó el viernes a la AFP que las autoridades habían confirmado 577 muertes durante los dos días de mayor actividad del hach, el 15 de junio, cuando los peregrinos se reunieron durante horas para rezar en el Monte Arafat, y el 16 de junio, cuando participaron en Mina en la lapidación de las estelas que representan a Satanás.

Pero esta fuente había advertido que la cifra era parcial y no cubría todo el periodo del hach, que concluyó el 19 de junio.

Este año, esta peregrinación congregó a 1,8 millones de fieles, 1,6 millones de ellos procedentes de otros países, según las autoridades sauditas.

Para hacer esta peregrinación, Arabia Saudita otorga visados según un sistema de cuotas por país y, en casos como Egipto, luego son sorteados entre los fieles.

Los beneficiados deben recurrir a agentes de viaje acreditados, con un coste medio de US$5.000 dólares por persona. Por eso muchos fieles intentan evitar los circuitos oficiales, aunque se arriesgan a ser arrestados y deportados, si son descubiertos.

Fuentes sanitarias y de seguridad en Egipto indicaron a EFE que se ha elevado a al menos 672 el número de los fieles musulmanes de nacionalidad egipcia fallecidos. Si bien el Gobierno ha confirmado la muerte de al menos 31 peregrinos que viajaban con la misión oficial y ha admitido que un “número elevado” viajó sin estar registrado.

Ante estas cifras, el Gobierno de Egipto informó que revocará las licencias de 16 empresas de turismo implicadas en la realización de peregrinaciones ilegales a La Meca y a remitir a sus responsables a la fiscalía.

Según CNN, la decisión se tomó en una reunión del gabinete hecha el 22 de junio, después de que un informe pusiera de manifiesto el carácter dudoso del funcionamiento de algunas empresas de tursimo.

El informe, que fue revisado por el gabinete, afirma que algunos operadores no habían expedido los visados correctos, por lo que los titulares no podían entrar en la ciudad santa de La Meca y se veían obligados a entrar “por caminos desiertos a pie”, informó CNN. También acusaba a algunas empresas de no proporcionar alojamiento adecuado, dejando a los turistas expuestos al calor.

En la reunión, el primer ministro egipcio, Mostafa Madbouly, ofreció sus “sinceras condolencias y pésame” a las familias de los peregrinos fallecidos, comprometiéndose a proporcionarles el apoyo necesario.

Indonesia es el segundo país más afectado con alrededor de 200 fallecidos entre los peregrinos, a lo que le sigue la India, que ha registrado 98 decesos, y Jordania, 75 muertos, todos por “el calor extremo”, aunque la mayoría de los países que han informado de víctimas en la peregrinación no indican los motivos de los fallecimientos.

