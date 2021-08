Desde no salir a los balcones o asomarse a las ventanas de sus casas para no ser vistas, hasta no poder acudir a escuelas o usar el mismo transporte que los hombres; con el regreso de los talibanes al poder, las mujeres afganas temen que sus vidas se vean de nuevo anuladas. Estas son algunas de las restricciones que imperaron durante el régimen talibán entre 1996 y 2001, que podrían retornar ahora que recuperaron el poder.