¿Muy viejos para gobernar? Los presidentes de mayor edad en el mundo

El presidente Paul Biya de Camerún es actualmente el de mayor edad en el mundo. En la imagen está en la inauguración de la nueva Embajada de Estados Unidos en Camerún, el 16 de febrero de 2006. Foto: Gobierno de Estados Unidos - Wikicommons

Por estos días en la política estadounidense no se habla de otra cosa que de las repercusiones del debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden, virtuales candidatos a la presidencia.

Del primero, se resaltan no solo su condición de candidato convicto, sino las afirmaciones falsas con las argumentó sus intervenciones (como que en su mandato no hubo ataques terroristas o que en 2020 hubo fraude electoral, de lo que no hay pruebas); del segundo, se subraya su capacidad física y mental para gobernar el país por cuatro años más.

Pese a que con 81 años Biden es solo tres años mayor que su oponente, las dudas sobre las condiciones del mandatario han estado estrechamente ligadas a su edad.

Biden ya es el presidente de mayor edad en la Casa Blanca en la historia de Estados Unidos. Si Trump es elegido, ocuparía el segundo lugar, seguido de Ronald Reagan (1981-1989), quien terminó el mandato con 77 años.

El demócrata, no obstante, no es actualmente el líder mundial más viejo, un rótulo que tiene Paul Biya (91 años), presidente de Camerún, quien lleva más de cuatro décadas al frente del país africano.

En el otro extremo está Ibrahim Traoré, presidente interino de Burkina Faso, con 36 años, quien llegó al poder tras un golpe de Estado. Por semanas de diferencia, supera al presidente ecuatoriano Daniel Noboa y al primer ministro montenegrino Milojko Spajić, que tienen la misma edad y fueron elegidos democráticamente.

Según el Pew Research Center, la media de edad en los líderes de hoy es de 62 años, al tiempo que en la mayoría de los países el líder es significativamente mayor que el promedio de la población.

“Hay algo inequívocamente común en África: los presidentes ancianos y con más años en el cargo”, escribió David E. Kiwuwa, para CNN. Ya veremos por qué.

Tanto Biden como Trump están relativamente lejos de los mandatarios de mayor edad que se han visto en la historia reciente alrededor del mundo. Aquí cinco presidentes que destacan por esta característica:

El récord lo tiene Hastings Banda, quien se autoproclamó presidente vitalicio de Malaui y tenía 96 años cuando fue derrocado, en 1994, tras casi 30 años en el poder. Otro líder africano, Robert Mugabe, presidente de Zimbabue, está en el top, con casi 94 años cuando fue despojado del poder por un golpe de Estado, en 2017. Falleció dos años después. Otro presidente africano, esta vez del norte, Beji Caid Essebsi, de Túnez, se encuentra entre los más viejos de la historia, con 92 años de edad. Fue elegido democráticamente y falleció en ejercicio de la presidencia, meses antes de que terminara su mandato. El presidente de Israel Shimon Peres (2007-2014) también ejerció más allá de los 90 años de edad. Murió dos años después del término de su mandato. Un latinoamericano se encuentra en esta lista: Joaquín Balaguer, quien ocupó la presidencia de República Dominicana en tres periodo no consecutivos. Rozaba los 90 años cuando dejó el cargo por última vez, en 1996. Falleció en 2002.

