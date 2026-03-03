Publicidad

“Nadie ha condenado haber asesinado a un líder legítimo”: embajador de Irán

En esta entrevista, el embajador de Irán en Colombia, Ahmed Reza, expresa su indignación por la respuesta internacional al ataque de Estados Unidos e Israel. Asegura que su programa nuclear (que no ha podido ser verificado por autoridades como el Organismo Internacional de Energía Atómica desde el año pasado) está parado.

María Alejandra Medina
María Alejandra Medina
03 de marzo de 2026 - 08:00 p. m.
Embajador de la República Islámica de Irán en Colombia, Ahmed Reza.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

¿Hasta cuándo se van a extender los ataques que ha lanzado Irán luego de ser blanco de la ofensiva por parte de Israel y Estados Unidos?

Este acontecimiento empezó en la madrugada del sábado con ataques muy fuertes y bombardeos a la sede del gobierno de la República Islámica de Irán, con aviones de Estados Unidos e Israel. Ellos asesinaron y mataron a nuestro líder y a varios comandantes. Es único en la historia. Usted sabe que la Primera Guerra Mundial empezó después de matar a un príncipe. Ellos no solo mataron a un líder de Estado,...

Jorge López(60581)Hace 34 minutos
Exportadores de dictaduras! Si hubiera sido legítimo habrían salido miles en su defensa! No nos crean tan ignorantes!
Edgard Lopez(56726)Hace 35 minutos
imbecil quien va a lamentar la muerte de un asesino que en el ultimo trimestre ha colgado a mas de 25000 personas porque piensan diferente!!!! Bien muerto ese HP!!!!!!
