“Nadie ha condenado haber asesinado a un líder legítimo”: embajador de Irán

Embajador de la República Islámica de Irán en Colombia, Ahmed Reza. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

¿Hasta cuándo se van a extender los ataques que ha lanzado Irán luego de ser blanco de la ofensiva por parte de Israel y Estados Unidos?

Este acontecimiento empezó en la madrugada del sábado con ataques muy fuertes y bombardeos a la sede del gobierno de la República Islámica de Irán, con aviones de Estados Unidos e Israel. Ellos asesinaron y mataron a nuestro líder y a varios comandantes. Es único en la historia. Usted sabe que la Primera Guerra Mundial empezó después de matar a un príncipe. Ellos no solo mataron a un líder de Estado,...