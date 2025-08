Naufragio en Yemen: de 154 migrantes a bordo solo hay 12 sobrevivientes

Solo en 2024, 60.000 migrantes llegaron a Yemen. Foto: AFP - SAMEER AL-DOUMY

Un barco que transportaba a 154 migrantes etíopes se hundió en el Golfo de Adén, frente a la provincia de Abyan, al sur de Yemen. Según Abdusattor Esoev, jefe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Yemen, al menos 76 personas han muerto y 12 sobrevivieron. Se estima que los desaparecidos también habrían fallecido.

🔑Claves para contextualizarse sobre la tragedia que viven los migrantes

Al menos 76 migrantes etíopes murieron y más de 60 siguen desaparecidos tras el naufragio de un barco en el sur de Yemen, una ruta migratoria frecuentemente usada pese al riesgo.

Los migrantes, que huyen de la pobreza y los conflictos en África, buscan llegar a países del Golfo en embarcaciones precarias organizadas por traficantes.

Según la OIM, a pesar del conflicto armado en Yemen, el flujo migratorio no se detiene: solo en 2024 más de 60.000 personas han llegado al país.

📌 Búsqueda y rescate de las víctimas

Del total de personas que viajaban a bordo, 54 cuerpos fueron hallados en la costa de Khanfar y otros 14 fueron llevados a la morgue de un hospital en Zinjibar, de acuerdo con lo informado por Esoev. Aún hay decenas de personas desaparecidas. Según la Dirección de Seguridad de Abyan, la misma entidad que reportó los cuerpos en la costa, se está llevando a cabo una operación intensiva de búsqueda y rescate.

¿Por qué huyen los migrantes hacia Yemen?

De acuerdo con informes de Amnistía Internacional y de Naciones Unidas (ONU), muchos migrantes huyen de la pobreza extrema y de los conflictos armados en África, particularmente en Etiopía. Su objetivo es llegar a países del Golfo Pérsico, como Arabia Saudita, en busca de empleo.

Aunque Yemen enfrenta una guerra desde hace más de una década, sigue siendo una ruta de tránsito común para migrantes africanos. Los viajes suelen realizarse en embarcaciones abarrotadas y en condiciones peligrosas, organizadas por redes de tráfico de personas.

Una ruta marcada por tragedias

Solo en marzo de 2025 la ONU reportó que hubo dos muertos y 186 desaparecidos como resultado del naufragio de cuatro embarcaciones frente a las costas de Yemen y Yibuti.

En declaraciones anteriores, el jefe de la OIM señaló: “Lamentablemente, el número de personas que llegan a Yemen desde Etiopía y Yibuti no disminuye”. Además, explicó que muchos de estos migrantes provienen de la región septentrional de Tigré, duramente afectada por una guerra entre 2020 y 2022.

Según datos de la OIM, más de 60.000 migrantes llegaron a Yemen en 2024. En 2023, la cifra fue de 97.200.

