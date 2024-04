Netanyahu celebró la llegada de más reclutas a Israel, que fijó fecha para Rafah

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió con nuevos reclutas en la base militar de Tel Hashomer, a las afueras de la ciudad de Ramat Gan, centro de Israel. Foto: Amos Ben-Gershom (GPO) EFE - Amos Ben-Gershom (GPO)

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió con nuevos reclutas en la base militar de Tel Hashomer, a las afueras de la ciudad de Ramat Gan, centro de Israel, a quienes agradeció por su “motivación” y arengó repitiendo que pronto las tropas llegarán hasta Rafah, sur de la Franja de Gaza.

“Completaremos la eliminación de los batallones de Hamás, incluso en Rafah. No hay fuerza en el mundo que pueda detenernos. Hay muchas fuerzas intentándolo, pero no ayudará, porque este enemigo (Hamás), después de lo que hizo, no volverá a hacerlo de nuevo”, dijo el mandatario a los jóvenes.

Según informó este martes el diario israelí Times of Israel, citando un oficial bajo anonimato, el gobierno ha encargado la compra de 40.000 tiendas de campaña para preparar una evacuación forzosa de cientos de miles de gazatíes de la ciudad de Rafah, uno de los lugares más populosos del planeta tras la llegada de más de un millón de desplazados del norte.

Además, Netanyahu agradeció su compromiso y dedicación a los jóvenes, que servirán en varios sectores militares, tanto como combatientes como en puestos de observación, según un comunicado oficial, y aseguró que Israel existe gracias a ellos. “El país existe gracias a nuestra capacidad de defendernos”, dijo el primer ministro.

“Eso es lo que estáis haciendo hoy aquí. En las distintas unidades, en las distintas brigadas, en las distintas fuerzas. En realidad, estamos protegiendo la existencia de nuestro país, que es también la existencia personal de todos y cada uno de vosotros, de vuestras familias, de vuestros amigos”, dijo.

Desde el ataque de Hamás, que dejó 1.200 muertos en suelo israelí, más de 33.300 personas han muerto en Gaza, dos tercios mujeres y niños, y las instalaciones médicas, educativas e históricas del enclave palestino han sido arrasadas. Al menos más de una treintena de personas ya han muerto de hambre, la mayoría bebés.

Del lado israelí, unos 260 soldados han perecido en la Franja desde el inicio de la ofensiva terrestre y más de 1.550 han sido heridos, según fuentes castrenses. Una ofensiva apoyada de forma incondicional por EE. UU., que en diciembre aprobó dos ventas de armas a Israel: una por valor de 106,5 millones de dólares, que incluía munición para tanques, y otra de 147,5 millones, con proyectiles de artillería.

Sin embargo, desde el 7 de octubre el Gobierno de EE. UU. ha dado luz verde a cientos de ventas y transferencias de armamento a Israel adicionales sin tener que pasar por la aprobación del Legislativo y evitando, así, el escrutinio público.

Ya hay fecha para la ofensiva en Rafah

En medio de las negociaciones por una tregua en Gaza que parecían avanzar en el Cairo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que ya hay una fecha para la ofensiva contra la ciudad de Rafah, una localidad del sur de la Franja que, según Israel, es el último bastión del movimiento palestino Hamás.

Desde hace meses, el primer ministro israelí dice que abstenerse de entrar en Rafah, como se lo ha pedido la comunidad internacional, implicaría “perder la guerra” contra Hamás, responsable de la masacre del 7 de octubre.

Israel enfrenta una creciente presión internacional para poner fin a la guerra, y su aliado Estados Unidos exigió la semana pasada un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes, así como más entregas de ayuda.

Israel retiró el domingo sus fuerzas del sur de la Franja de Gaza, pero su ministro de Defensa, Yoav Gallant, aclaró que salieron de la ciudad de Jan Yunis “para preparar misiones futuras, incluso (...) en Rafah”.

El primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que Israel está “a un paso de la victoria” siempre y cuando Israel entre en Rafah y elimine “los batallones terroristas que están allí”.

Estados Unidos afirmó que sigue estando en contra de una ofensiva israelí en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu hiciera el anuncio del ataque.

“Hemos dejado claro a Israel que creemos que una invasión militar a gran escala de Rafah tendría un efecto enormemente perjudicial para esos civiles y que, en última instancia, dañaría la seguridad de Israel”, dijo a los periodistas el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, al ser preguntado por las declaraciones de Netanyahu.

“No se trata sólo de que Israel nos presente un plan. Les hemos dejado claro que creemos que hay una manera mejor de lograr lo que es un objetivo legítimo, que es degradar y desmantelar y derrotar a los batallones de Hamás que aún permanecen en Rafah”, aseguró Miller.

Hamás estudia un proyecto de tregua temporal para la Franja

Tras seis meses del conflicto en Gaza y el anunció de que ya hay una fecha para la ofensiva en Rafah, los mediadores de Catar, Egipto y Estados Unidos presentaron una propuesta de tregua temporal en tres etapas, según una fuente de Hamás.

La primera etapa contempla un alto el fuego de seis semanas para permitir el canje de rehenes en manos de Hamás por prisioneros palestinos en Israel.

En vísperas del fin del Ramadán, Hamás afirmó que “desea” que haya un acuerdo y que “los dirigentes del movimiento estudian la propuesta”, pero acusó a Israel de no responder a ninguno de sus pedidos durante la negociación sin dar más detalles.

El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, calificó las declaraciones de Hamás como “poco alentadoras”, pero señaló que Catar, que es un mediador clave, no ha recibido una respuesta definitiva del grupo.

La última propuesta de alto el fuego contempla, además de la tregua, un primer canje de mujeres y niños mantenidos como rehenes, a cambio de la excarcelación de hasta 900 prisioneros palestinos, según una fuente de Hamás.

El acuerdo permitiría también el regreso de los civiles palestinos desplazados al norte de la Franja de Gaza y la entrada de entre 400 y 500 camiones diarios de ayuda alimentaria, según la fuente.

La única tregua alcanzada hasta ahora, en noviembre, duró una semana y condujo a la liberación de 78 rehenes y cientos de prisioneros palestinos.

El conflicto comenzó el 7 de octubre con un ataque del movimiento islamista en el sur de Israel que dejó 1.170 muertos, en su mayoría civiles, según cifras israelíes.

Los combatientes de Hamás tomaron más de 250 rehenes, de los cuales 129 continúan en la Franja de Gaza, incluidos los 34 que según el ejército israelí han muerto.

