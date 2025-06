Netanyahu era criticado por Gaza, pero la guerra con Irán alivió la presión

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dice que está actuando con el "claro apoyo" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en sus ataques a Irán. Foto: EFE - GPO/Avi Ohayon

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ataque de Israel contra Irán alivia la presión sobre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que enfrentaba crecientes críticas internacionales por la guerra en Gaza y tensiones internas en el seno de su gobierno.

La víspera de la ofensiva israelí lanzada el 13 de junio, el gabinete de Netanyahu parecía al borde del colapso por las discrepancias sobre la conscripción de judíos ultraortodoxos.

Criticado tanto dentro como fuera del país por la gestión de la crisis de los rehenes y la guerra en Gaza, la popularidad del dirigente conservador se hundía y los sondeos lo daban como perdedor en caso de celebración de elecciones.

Pero, en pocos días, la situación dio un vuelco.

Un proyecto de disolución del Parlamento presentado por la oposición para forzar elecciones fue rechazado en la noche del 11 al 12 de junio.

Apenas 24 horas después, los cazas israelíes se abalanzaban sobre Irán y la República Islámica respondía con disparos de misiles y drones que obligaron a la población israelí a buscar refugio.

Desde hace casi 20 años, Netanyahu agita la amenaza de la “opción militar” contra Irán y alerta del riesgo de un ataque nuclear de Teherán contra Israel.

El temor es compartido ahora por la mayoría de sus conciudadanos a pesar de que Irán no dispone del arma atómica e Israel oficiosamente sí, aunque no lo declara abiertamente.

“El gobierno dice: ‘Sabemos que preparan alguna cosa, entonces actuamos antes que ellos’, y esto genera un amplio apoyo popular”, apunta el profesor de geopolítica en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Yonatan Freeman.

Le recomendamos: ¿Quién es el ayatola Alí Jamenei, líder de Irán, en la mira de Israel?

Cambiar Medio Oriente

El primer ministro sale “muy reforzado” de esta ofensiva. “Incluso la oposición, que le reprochaba no ser suficientemente firme con Irán, lo felicita”, señala el universitario.

“Netanyahu es mi rival político, pero su decisión de atacar Irán ahora es la correcta”, escribió el máximo opositor israelí, Yair Lapid, en una columna publicada el domingo en el Jerusalem Post.

Según un sondeo publicado el sábado por la televisión israelí Canal 14, afín a Netanyahu, un 54% de los consultados confiaban en el primer ministro.

“La opinión pública respalda esta guerra, como ha respaldado las anteriores. Para ella es una guerra necesaria”, dice a AFP la socióloga Nitzan Perelman, quien considera que Netanyahu acalla con esta ofensiva las críticas internas y externas.

El terreno estaba relativamente allanado para este escenario. Desde el ataque del movimiento palestino Hamás del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra en Gaza, Netanyahu repite que Israel lucha por su supervivencia y quiere “cambiar Oriente Medio”.

En estos meses, Israel diezmó las capacidades de Hamás, pero también del libanés Hezbolá, dos grupos islamistas respaldados por Irán.

“De hecho, desde hace 20 meses, los israelíes piensan y se preguntan si el verdadero objetivo, más allá de Hezbolá y Hamás, no era Irán”, dice Denis Charbit, politólogo de la Universidad Abierta de Israel.

Este analista advierte, no obstante, que el estado de gracia es temporal. “En función de los resultados y de la duración (de la guerra), todo puede cambiar y los israelíes pueden girarse contra Bibi”, el apodo del primer ministro.

Le puede interesar: Este es el arsenal de Irán e Israel en los enfrentamientos en Oriente Medio

Netanyahu usa a Irán

La ofensiva sobre Irán también alteró la percepción internacional de Israel, enfrentado en los últimos meses a severas críticas por su gestión de la guerra en Gaza, las decenas de miles de palestinos muertos y el bloqueo de la ayuda humanitaria al territorio.

El mismo Netanyahu es objeto de una orden de detención de la Corte Penal Internacional por presuntos “crímenes de guerra” en el enclave palestino.

Pero en los últimos días, el primer ministro, que se había convertido para muchos en persona non grata, recibió el apoyo de jefes de Estado y de Gobierno europeos.

“Irán es visto como un Estado desestabilizador, que financia el terrorismo, que quiere el arma nuclear, con lo que Israel y Occidente se entienden mejor en esta cuestión que sobre los palestinos”, opina Freeman.

Para él, la idea de que un Irán frágil permitiría pacificar la región y la llegada de un nuevo Oriente Medio seduce a Estados Unidos y ciertos países europeos.

La socióloga Perelman, por contra, considera que este apoyo se explica porque la amenaza de Irán parece “más real” que la de Hamás en Gaza.

“Netanyahu instrumentaliza la amenaza iraní, como siempre ha hecho”, asevera.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com