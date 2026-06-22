Netanyahu felicita a De la Espriella y el canciller de Israel lo invita a Jerusalén

El ultraderechista Abelardo de la Espriella ganador de la segunda vuelta presidencial de este domingo en Colombia pronuncia un discurso, luego de los resultados preliminares que le dan el triunfo por delante del izquierdista Iván Cepeda. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Gideon Sa’ar, enviaron este lunes un mensaje de felicitación al presidente electo de Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella, tras su ajustada victoria en el balotaje del domingo.

“Felicitaciones al Presidente electo Abelardo de la Espriella. Espero trabajar con usted para fortalecer el vínculo entre Israel y Colombia. Los amigos de Israel siguen ganando. ¡Vivan los Acuerdos de Isaac!”, manifestó Netanyahu.

“Esperamos trabajar con el presidente electo De la Espriella para revitalizar las relaciones entre Israel y Colombia y llevarlas a su nivel más alto de todos los tiempos. Lo he invitado a visitar Israel y espero darle la bienvenida en Jerusalén muy pronto”, aseguró en su cuenta de X el canciller Sa’ar.

Los pronunciamientos marcan un drástico giro en la política exterior del país y abren la puerta al restablecimiento de los lazos diplomáticos, severamente fracturados durante la administración saliente de Gustavo Petro.

Ofensiva militar aliada y el bloque de la derecha regional

El reconocimiento del gobierno israelí coincide con las propuestas de campaña de De la Espriella, quien ya había manifestado su intención de buscar el respaldo estratégico y armamentístico de EE. UU. e Israel para lanzar una agresiva ofensiva militar interna contra las estructuras guerrilleras, implementando de nuevo bombardeos y fumigaciones a gran escala.

La felicitación de Israel se suma al bloque de gobiernos de derecha alineados con Donald Trump en el continente que ya han respaldado el triunfo del abogado caribeño. Presidentes de la región como el argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele, y los mandatarios de Ecuador y Chile enviaron sus felicitaciones a De la Espriella, celebrando la llegada de lo que el propio abogado denominó el inicio de un “cambio de orden” y la “patria milagro”.

Incertidumbre interna: Cepeda impugnará los resultados

No obstante, la validación internacional avanza en medio de un clima de alta tensión interna, dado que el sector de la izquierda no ha reconocido los datos preliminares del preconteo de la Registraduría, que otorgan a De la Espriella el 49,6 % de los votos frente al 48,7 % del senador oficialista Iván Cepeda.

Cepeda advirtió que no aceptará una derrota formal hasta que culmine el escrutinio definitivo y anunció que su equipo legal impugnará de manera inmediata unas 33.000 mesas de votación con el fin de revertir la mínima diferencia de menos de un punto porcentual.

Entretanto, el anuncio de la victoria de De la Espriella desató protestas y barricadas en ciudades principales como Bogotá y Cali, donde manifestantes expresaron su rechazo a las propuestas de dolarización, megacárceles y recorte del aparato estatal.

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