¿Netanyahu mintió en la ONU? En Gaza niegan ser obligados a ver su discurso

Personas se manifiestan en contra de la guerra de Gaza y la presencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Asamblea General de la ONU este viernes, en Nueva York (Estados Unidos). Foto: EFE - Alberto Boal

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Palestinos residentes en la ciudad de Gaza contactados por Efe han negado haber escuchado el discurso del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ante la ONU, a través de sus teléfonos móviles, como el líder israelí aseguró en la Asamblea General de Naciones Unidas.

EFE también constató que los teléfonos móviles de las personas con las que se encontraba en el momento en el que Netanyahu participaba en la ONU no transmitieron ningún tipo de mensaje.

El primer ministro de Israel afirmó ante un auditorio semivacío en Nueva York que la inteligencia israelí había tomado el control de los teléfonos de los residentes de Gaza y de los miembros de Hamás para difundir su intervención.

“Gracias a los esfuerzos especiales de la inteligencia israelí, mis palabras ahora también se transmiten en vivo a los celulares de los gazatíes”, dijo en su discurso.

“Así que a los líderes restantes de Hamás y a los carceleros de nuestros rehenes, les digo: depongan las armas. Dejen ir a mi gente, liberen a los rehenes, a todos los 48, liberen a los rehenes. Si lo hacen, vivirán. Si no, Israel los perseguirá, damas y caballeros”, agregó.

Asimismo, antes de su intervención, la oficina de Netanyahu anunció que el primer ministro había ordenado retransmitir su discurso en la Franja a través de altavoces colocados en camiones en el lado israelí de la frontera.

Sin embargo, Efe no pudo comprobar que la voz amplificada de Netanyahu llegara a la ciudad de Gaza.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com