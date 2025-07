Netanyahu recriminó la decisión de Francia de reconocer al Estado de Palestina

Foto de archivo que muestra al presidente de Francia, Emmanuel Macron, con el líder de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás. Foto: AFP - LUDOVIC MARIN

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el jueves que su país reconocerá al Estado palestino durante la Asamblea General de la ONU, que se celebrará en septiembre en Nueva York, un paso visto desde Israel como una amenaza existencial.

A pesar de la firme oposición de Estados Unidos e Israel, al menos 142 países han reconocido hasta la fecha al Estado palestino, según un recuento de la AFP.

En Europa, países como España, Irlanda, Noruega o Eslovenia dieron el paso en 2024, en el marco del asedio israelí en Gaza, que inició tras el ataque sin precedentes del movimiento palestino Hamás el 7 de octubre de 2023.

“Fiel al compromiso histórico con una paz justa y duradera en Oriente Medio, decidí que Francia reconocerá al Estado de Palestina. Lo anunciaré solemnemente durante la Asamblea General de la ONU el próximo mes de septiembre”, escribió Macron en X e Instagram.

Coincidiendo con esa cita, Francia copresidirá con Arabia Saudita una cumbre internacional a nivel de jefes de Estado y de Gobierno con el objetivo de relanzar la denominada solución “de dos Estados”, uno palestino y otro israelí.

Con este reconocimiento, Francia busca “aportar una contribución clave a la paz en Oriente Medio” y “movilizará a todos sus aliados internacionales que deseen participar”, explicó Macron. En su mensaje en redes sociales, el presidente francés subrayó que “la prioridad urgente a día de hoy es terminar la guerra en Gaza y socorrer a la población civil”.

Para ello, “hay que construir por fin el Estado de Palestina, garantizar su viabilidad y permitir que, al aceptar su desmilitarización y reconocer plenamente a Israel, participe en la seguridad de todos en Oriente Medio”, añadió.

Israel rechazó la decisión de Francia

Sin embargo, desde Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu condenó una decisión que, a su parecer, “recompensa el terror” y establece “una rampa de lanzamiento para aniquilar a Israel”. En un comunicado añadió: “Seamos claros: los palestinos no buscan un Estado al lado de Israel, lo que buscan es un Estado en lugar de Israel”.

El vicepresidente de la Autoridad Palestina, Husein al Sheij, celebró el anuncio, el cual, en su opinión, “refleja el compromiso de Francia con el derecho internacional y su apoyo al derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y al establecimiento de nuestro Estado independiente”.

También Hamás saludó la decisión francesa como “un paso positivo en la dirección correcta para hacer justicia a nuestro oprimido pueblo palestino y apoyar su legítimo derecho a la autodeterminación”.

“Llamamos a todos los países del mundo, especialmente a las naciones europeas y aquellas que aún no han reconocido todavía el Estado de Palestina, a seguir el liderazgo de Francia”, añadió el movimiento islamista.

Discrepancias en la Unión Europea

El anuncio de Macron coincide con la creciente inquietud internacional por la situación humanitaria en Gaza, donde sus más de dos millones de habitantes están en riesgo de morirse de hambre, según la ONU y numerosas oenegés.

Sin embargo, las conversaciones de paz reanudadas hace semanas en Doha están estancadas y Estados Unidos, mediador junto a Catar y Egipto, anunció este mismo jueves el regreso de su delegación por la “postura egoísta” de Hamás.

En las calles de Cisjordania ocupada, los palestinos recibieron el anuncio con esperanza. “Este reconocimiento conducirá al reconocimiento de Palestina por otros países en Europa y el mundo”, afirmó, por su parte, Nahed Abu Taima.

Sin embargo, aunque Francia es el país europeo más importante en dar este paso, la cuestión no genera consenso entre las grandes potencias del Viejo Continente. Alemania, por ejemplo, considera que reconocer a Palestina sería “una mala señal”.

En cambio, el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, uno de los dirigentes europeos más críticos con la campaña israelí en Gaza, celebró la decisión de Macron. “Juntos, nosotros debemos proteger lo que Netanyahu trata de destruir. La solución a dos Estados es la única solución”, escribió en X.

El asedio israelí contra Gaza ha matado a 59.587 palestinos, según los datos del Ministerio de Salud de este territorio gobernado por Hamás. El ataque del movimiento islamista contra Israel resultó en la muerte de 1.219 personas, de acuerdo con un balance de AFP basado en cifras oficiales israelíes.

