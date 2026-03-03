“No hay una fecha estipulada”: embajador israelí sobre duración de la ofensiva contra Irán

El embajador responsable de los asuntos del norte de Sudamérica en la Cancillería israelí, Edwin Yabo. Foto: Archivo particular

¿Hasta cuándo se va a extender la operación que lanzaron Israel y Estados Unidos contra Irán?

No hay una fecha estipulada, no se puede saber con antelación cuánto tiempo puede llevar. Irán tuvo la oportunidad en las mesas de negociaciones de llegar a un acuerdo con Estados Unidos; el acuerdo incluía el abandono del proyecto nuclear, del proyecto misilístico, del enriquecimiento de uranio, pero desgraciadamente no accedieron. Eso es una gigantesca amenaza para la región y el mundo. Entonces se empezó con esta operación militar.

