“No hay una fecha estipulada”: embajador israelí sobre duración de la ofensiva contra Irán

Ante la escalada bélica que está viendo el Medio Oriente, el embajador Edwin Yabo, responsable de los asuntos del norte de Sudamérica en la Cancillería de Israel, afirma que “lo mejor para evitar que la violencia se extienda en el mundo es derrotar al régimen iraní“.

María Alejandra Medina
03 de marzo de 2026 - 08:00 p. m.
El embajador responsable de los asuntos del norte de Sudamérica en la Cancillería israelí, Edwin Yabo.
¿Hasta cuándo se va a extender la operación que lanzaron Israel y Estados Unidos contra Irán?

No hay una fecha estipulada, no se puede saber con antelación cuánto tiempo puede llevar. Irán tuvo la oportunidad en las mesas de negociaciones de llegar a un acuerdo con Estados Unidos; el acuerdo incluía el abandono del proyecto nuclear, del proyecto misilístico, del enriquecimiento de uranio, pero desgraciadamente no accedieron. Eso es una gigantesca amenaza para la región y el mundo. Entonces se empezó con esta operación militar.

Ana María(44086)Hace 52 minutos
Para los criminales genocidas, no hay límites. Israel está asesinando y robando Palestina desde 1948. Ataca a todos sus vecinos sistemática y constantemente. Por ser el satélite de EEUU en Medio Oriente cuenta con el poderío militar y la impunidad de la superpotencia gringa. Los múltiples crímenes de esta entidad ocupante de Palestina han pasado de largo ante las múltiples sanciones de la ONU que les pide frenar su actuar terrorista permanente. Mientras tengan el respaldo de EEUU seguirán.
