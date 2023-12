“No quiero ser solo un número”: la cifra de fallecidos en Gaza supera los 20.000

Objetos y fotografías de niños fallecidos en Gaza expuestos durante una campaña a favor de Palestina en la plaza Hafte-Tir, en Teherán. Miles de personas han muerto desde que militantes de Hamás lanzaran un ataque contra Israel desde la Franja de Gaza el 7 de octubre y las operaciones israelíes en Gaza y Cisjordania que le siguieron. Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

Los muertos en la Franja de Gaza por la ofensiva israelí superan los 20.000 -incluidos más de 8.000 niños- en 75 días de guerra, informó la oficina de medios del gobierno del enclave, controlado por el grupo islamista Hamás. Además, se estima que unos 6.700 cuerpos permanecen atrapados bajo los escombros -el 70 % civiles-, lo que elevaría la cifra de muertos aún más, y más de 52.600 personas están heridas.

Entre los muertos, 8.000 son niños, 6.200 mujeres, 310 personal médico y 97 periodistas, según el recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás.

“La situación humanitaria en la Franja de Gaza es más catastrófica y se dirige hacia el abismo por la guerra genocida del ejército de ocupación, especialmente desde que más de 1,9 millones de personas están desplazadas fuera de sus hogares, en condiciones humanitarias de miseria sin precedentes”, denunció el gobierno de Hamás.

El Ministerio denunció que Israel ha cometido más de 1.700 masacres desde que comenzó la guerra el pasado 7 de octubre, ha atacado y dejado fuera de servicio 23 hospitales y 140 centros de salud, además de 102 ambulancias.

La Organización Mundial de la Salud (OMS)denunció que el hospital al Ahli, uno de los últimos en funcionamiento en el norte de Gaza, en el que todavía era posible que los pacientes pudieran ser sometidos a cirugía, ya no cuenta con las mismas condiciones. Sean Casey, el coordinador de equipos médicos de la OMS, visitó el centro médico y aseguró que es una “situación completamente inaceptable”, en la que no hay antibióticos suficientes para el posoperatorio de algunos pacientes y otros llevan con heridas por más de un mes.

Además, han sido destruidas 126 sedes gubernamentales, 90 escuelas y universidades han quedado completamente fuera de servicio, 283 centros de enseñanza parcialmente dañados; mientras que más de 300 mezquitas han sido total o parcialmente demolidas, así como 3 iglesias. En todos estos edificios públicos se refugiaban miles de desplazados por la violencia.

En cuanto a viviendas, las bombas han destruido completamente 53.000 unidades residenciales y 255.000 parcialmente.

Las familias que no han podido escapar de Gaza viven con miedo y afuera de sus refugios, resuenan los bombardeos. En ningún lugar se sienten a salvo y la frontera está cerrada para muchos de ellos, así que no les queda otra opción más que esperar a un cese al fuego.

“Llevamos más de 70 días sin que nada cambie. Cada vez es peor. Creo que lo que más temo es que no quiero ser solo un número. No quiero morir o que me maten para ser otra de esas 20.000 personas asesinadas”, le dijo Yazid, un adolescente de 17 años que vive en Rafah, a la BBC.

Hamás también afirmó que, dada esta situación, la ayuda humanitaria que entra con cuentagotas no cubre ni el 2 % de las necesidades del enclave, ya que precisan de al menos 1.000 camiones diarios de alimentos, medicinas, agua potable y demás ayuda, así como un millón de litros de combustible diarios.

La Franja de Gaza sufre hoy un nuevo apagón de comunicaciones, sin teléfono ni internet, el sexto desde que comenzó la ofensiva terrestre de Israel, el pasado 27 de octubre.

“Continuaremos con la guerra”

Los bombardeos solo cesaron durante la tregua de una semana, que permitió liberar a 105 rehenes en manos de Hamás a cambio de 240 palestinos detenidos en cárceles israelíes.

El cese el fuego terminó el 1 de diciembre y desde entonces, las presiones internacionales para lograr una nueva tregua que permite liberar a más rehenes y la entrada de más ayuda al territorio, sometido a un asedio total de Israel desde el 9 de octubre.

Pero Israel excluye cualquier alto el fuego antes de “la eliminación de Hamás”, clasificado como organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea e Israel.

“Continuaremos con la guerra hasta el final. Esta continuará hasta la eliminación de Hamás, hasta la victoria. Aquellos que piensan que pararemos viven desconectados de la realidad”, insistió este miércoles el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Un dirigente de Hamás afirmó por su lado a la AFP en Gaza que “un alto el fuego total y una retirada del ejército de ocupación israelí de Gaza son condiciones necesarias para cualquier intercambio” entre rehenes israelíes y prisioneros palestinos.

El jefe de Hamás, Ismail Haniyeh, radicado en Catar, llegó este miércoles a Egipto para participar en conversaciones sobre un alto el fuego con las autoridades del país, que había ayudado a mediar la primera tregua.

En el encuentro, se tratarán “numerosas propuestas, incluida la de una tregua de una semana a cambio de que Hamás libere a 40 prisioneros israelíes”, declaró una fuente cercana al grupo islamista a la AFP.

Según una fuente de Yihad Islámica, otro movimiento islamista palestino aliado de Hamás, el jefe de esa organización, Ziad al Nakhala, también viajará a El Cairo la próxima semana.

Según el portal de noticias Axios, David Barnea, el jefe del servicio israelí de inteligencia Mosad, se reunió en Europa con el primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, y el director de la CIA, Bill Burns, para discutir un posible acuerdo de liberación de rehenes.

Una fuente cercana a esas negociaciones indicó a la AFP que “las conversaciones continúan” después de “una reunión constructiva” en Varsovia.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, John Kirby, declaró este miércoles que las negociaciones en ese sentido eran “muy serias”.

