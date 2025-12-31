Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Más Países

Nueve crisis mundiales vistas por los ojos del personal humanitario en 2025

Desde la guerra en Gaza, pasando por Sudán y hasta el Mediterráneo, el personal humanitario ha seguido al frente de las más graves crisis humanitarias alrededor del mundo. Imágenes compartidas por la organización Médicos Sin Fronteras.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Mundo
31 de diciembre de 2025 - 12:00 a. m.
Un edificio destruido da testimonio de la corta, pero brutal, guerra que Israel libró en partes del Líbano, dejando una gran devastación y agravando los efectos de un colapso económico en curso. Nabatieh, Líbano, agosto de 2025.
Foto: Maryam Srour/MSF - Maryam Srour

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com

Por Redacción Mundo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Afganistán

Chad

RDC

Sudán

Yemén

Gaza

Líbano

Etiopía

Mediterráneo

Migración

MSF

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.